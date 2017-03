Buscan disipar la tormenta política del jefe de Defensa Civil

"Al que madruga Dios lo ayuda", dice un antiquísimo dicho popular. Y de pronto, podría haber sido el camino a seguir por el titular de Defensa Civil de Mendoza, Oscar Pizarro, para advertir que venían días de tormentas severas, como las que suelen traer los últimos veranos mendocinos.





Sin embargo, hace una semana este hombre, que tiene en su foto de WhatsApp una imagen de la Virgen María de Lourdes, decidió minimizar la envergadura de la tormenta, a pesar de que había un pronóstico bastante certero de su llegada, según los modelos climatológicos de esa fecha. Allí se anunciaba una alerta amarilla con precipitaciones de 100mm.





Lo que siguió, en particular, la voladura del escenario durante la Fiesta de la Vendimia de Mendoza Capital, lo puso en el medio de otro tipo de tormenta, una política, que todavía no termina y sigue ofreciendo truenos y rayos amenazantes. Es que hoy habrá un nuevo pedido de remoción de su cargo en la Legislatura de Mendoza, de la mando del diputado justicialista Jorge Tanús.





El legislador oficializará esta solicitud con un proyecto de resolución que podría tratarse durante la sesión de Diputados. En declaraciones radiales, Tanús explicó: "Vamos a pedir la renuncia del titular de Defensa Civil y también la revisión de las decisiones del Ministerio de Seguridad, porque fue una situación grave, alertada por especialistas y entes científicos que funcionan en la provincia y que percibieron la presencia de tormentas extraordinarias". Agregó que, desde su punto de vista, "lo que hicieron fue tomar una decisión política de desconocer esas advertencias técnicas y no alertaron a la población. Por suerte, algunos municipios desoyeron esa falta de criterio de los funcionarios y pudieron tomar recaudos, como en Tunuyán o en Guaymallén . En Capital, al intendente Suárez no sé qué le pasó que siguió con todas las actividades y se produjo un desastre, donde no hubo muertos de milagro".





El pedido de Tanús se suma al que hiciera también hace unos díasel presidente del Tribunal del Agua de Irrigación, el peronista Oscar Demuru.





Entre los argumentos de este último no sólo está la advertencia realizada desde ese organismo para tomar precauciones sobre el posible crecimiento de los ríos por las lluvias , sino también un ofrecimiento de expertos para considerar las consecuencias de esto, por ejemplo, si era necesario parar las obras del acueducto en Luján, que dejó sin servicio a vastas zonas del Gran Mendoza.





Desde Gobierno, no han desmentido el malestar que existe respecto de las acciones de Pizarro, pero todavía no hay una decisión tomada sobre su futuro, aunque aclaran que si resuelven separar al funcionario, no será porque lo pide la oposición ni porque desconoció el alerta, sino porque salió a los medios sin haber consultado previamente. En ese trayecto, se había emitido un comunicado desmintiendo que Defensa Civil había emitido una alerta. Como este comunicado generó confusión, Pizarro explicó que sólo había comunicaciones internas al respecto que se habían filtrado por motivos que desconocía, pero que no se había informado a la población para evitar alarmarla.