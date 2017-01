Alemania legaliza el cannabis para uso terapéutico

Los diputados alemanes legalizaron este jueves por unanimidad la utilización del cannabis con fines terapéuticos en casos de pacientes afectados por enfermedades "graves", como ciertos tipos de cáncer, y/o en ausencia de una "terapia alternativa" eficaz.



Con esta ley votada por el Bundestag, la cámara baja del Parlamento, los médicos podrán recetar cannabis a sus pacientes que sufran "patologías graves" -cáncer, epilepsia, esclerosis múltiple- y no puedan beneficiarse de "terapias alternativas", según el texto de la ley.



Alemania se une así a otros países europeos que han legalizado productos a base de cannabis: Austria, Gran Bretaña, República Checa, Finlandia, Francia, Italia, Holanda, Portugal, Rumania, Eslovenia, España, Croacia y Macedonia.



Los pacientes alemanes podrán obtener bajo receta en las farmacias extracto de cannabis o flores secas. Algunos podrán también encargar al exterior derivados sintéticos del cannabis, como el dronabinol.



El texto, que prevé que los gastos sean sufragados por los seguros de enfermedad, entrará en vigor en marzo. Esto permitirá una "mejora" del tratamiento de pacientes en cuidados paliativos, consideró el ministro de Salud, el conservador Hermann Gröhe (CSU).



La ley fue aclamada este jueves por los partidos de todo el espectro político. "Hoy es un gran día", dijo el diputado Rainer Hayek, del conservador CDU, partido de la canciller Angela Merkel. Insistió sobre el hecho de que este texto "no permitirá fumar porros bajo receta" y no significa tampoco una legalización del cannabis recreativo.



La ley tampoco autoriza a los pacientes cultivar su propio cannabis, puesto que esta práctica es contraria a la legislación sobre estupefacientes vigente en Alemania, donde la posesión de cannabis está prohibida. No obstante, es tolerada en pequeñas dosis, aunque las cantidades aceptadas varían en los estados regionales (lands).



Será creada una agencia pública para el cultivo del cannabis para uso médico. Hasta entonces, Alemania la importará de otros países. Este proyecto de ley había sido anunciado en mayo pasado, después que un paciente obtuviera la autorización para cultivar cannabis tras haber demostrado que se trataba de la única sustancia capaz de aliviar su sufrimiento.