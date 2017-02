Zaffaroni sobre sus dichos sobre Nisman: "Es un muerto, no lo voy a ahorcar, es absurdo"

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exintegrante de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, respondió a las críticas por sus dichos sobre Alberto Nisman y reiteró que considera "un mamarracho" la denuncia que había presentado el fallecido fiscal contra Cristina Kirchner por encubrimiento de Irán.



"Es un muerto, no lo voy a ahorcar, es absurdo", subrayó el exmiembro del máximo tribunal del país.



Luego de las críticas que recibió por haber afirmado que si Nisman estaba vivo lo "ahorcaba", Zaffaroni señaló: "Lo que dije de la denuncia de Nisman es lo que digo desde hace dos años. Es un mamarracho. Me hizo perder semanas tratando de analizarla, si uno escribe un disparate jurídico semejante uno no dice otra cosa que te ahorco".



"No vaya a ser que (el fiscal federal Guillermo) Marijuan ahora quiere procesarme por el delito de intentar ahorcar a un muerto", ironizó el juez de la CIDH en declaraciones a radio Con Vos. Además, indicó que la frase "no es desafortunada, es como cualquier otra", y dijo que no iba a "rectificarse".



Y agregó: "Puede gustar o no gustar, pero de cualquier manera es una imagen corriente, qué quiere que ahorque un muerto, no lo voy a ahorcar, es un absurdo. Si quieren tomar en serio eso, qué se yo".



Zaffaroni se expresó directamente sobre las críticas en su contra de la exesposa de Nisman, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien consideró que sus declaraciones era una "amenaza velada". "¿Amenaza a un muerto? No", resaltó el exjuez de la Corte al ser consultado al respecto.



En tanto, rechazó lo dicho por el fiscal de la Cámara Federal porteña Germán Moldes, que también lanzó duros cuestionamientos en su contra. "Moldes y cualquiera que trabaje en el Poder Judicial sabe que ese escrito es descabellado, eso lo hizo alguien que no tiene experiencia que nunca trabajó en un juzgado, que no trabajó seriamente", enfatizó Zaffaroni.