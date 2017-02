El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Eugenio Zaffaroni aseguró que la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner "se reactiva por revanchismo", al tiempo que consideró: "Si (el fiscal Alberto) Nisman estuviera vivo, lo ahorco, porque me hizo leer eso varias veces".



El exministro de la Corte Suprema también criticó al extitular de la Unidad AMIA y afirmó: "Esa denuncia son 300 fojas que si Nisman estuviera vivo, lo ahorco, porque me hizo leer eso varias veces".



De esa forma, Zaffaroni encendió la polémica con sus declaraciones contra el fiscal fallecido el 18 de enero de 2015.



"Se reactiva por una razón de revanchismo. No encuentran qué hacer y han reabierto esta causa que no tiene ni pies ni cabeza", sostuvo el magistrado, quien añadió que el Gobierno "necesita una magistratura dócil".



En diálogo con Radio 10, Zaffaroni se quejó de que cuando tuvo que leer la denuncia de Nisman tuvo que "reordenar todo", ya que consideró que "es una catástrofe ese escrito, un desastre: es incomprensible, es un corte y pegue que se hizo con computadora diciendo cualquier cosa sobre un tratado que quieren que configure traición a la Patria".



Respecto a la decisión del juez federal Ariel Lijo de ratificar la apertura de la presentación contra la exmandataria "es parte de un revanchismo".



"No entiendo cómo reabrieron esa causa, no tiene ningún fundamento. El escrito de Nisman es un disparate, es vergonzoso", resaltó Zaffaroni.



Por último, el exministro de la Corte Suprema agregó que el Gobierno quiere "montar un Estado policial y necesitan una magistratura dócil".