Pidieron liberar al empresario por la muerte de Alan Villouta

La muerte de Alan Villouta (20) hace ocho días en un accidente en el Acceso Sur se convirtió en un hecho policial resonante. Por repercusión mediática y por un cambio sorpresivo en la carátula, el siniestro fatal ha dejado material para el análisis y la discusión. La defensa del acusado pide su liberación y que recupere la imputación inicial, lo que aliviaría su situación procesal. La Justicia de garantías definirá.



César Alejandro Verdenelli (43), empresario del transporte, a la 1.30 del sábado pasado embistió a Alan en el acceso, frente a la Barraca Mall. La víctima minutos antes había salido de trabajar de una pizzería del centro comercial e iba en busca de un colectivo que lo llevara de regreso a su casa, en Carrodilla, Luján.



El joven eligió cruzar el Acceso Sur ya que en el camino que hacía habitualmente había sido asaltado un par de veces. Verdenelli no lo vio y lo arrolló con su camioneta Porsche Cayenne. Según declaró, no sólo no se dio cuenta de que un chico cruzaba, sino que tampoco advirtió que había atropellado a una persona. Siguió manejando hasta su casa.



Cuando se enteró de la muerte de Alan y de que estaría involucrado por el rodado que se mencionaba, el domingo mandó a su padre y a un abogado a la Comisaría 25 para que entregaran la camioneta y para decir que el lunes se presentaría en la fiscalía.



Así ocurrió. Se puso a disposición del fiscal Carlos Torres, quien lo imputó por homicidio culposo agravado por abandono de persona. El empresario quedó detenido.



Polémica

Un par de días después, y mientras seguía arrestado, el fiscal le modificó la imputación. Verdenelli pasó a estar acusado de homicidio simple con dolo eventual. Es decir, para la fiscalía el sospechoso se representó en su mente el daño que podía ocasionar y de igual manera mantuvo su conducta. La situación de este hombre se complicaba considerablemente.



Los pesquisas arribaron a esta hipótesis principalmente a través de una prueba: los registros de una cámara de seguridad en la casa de Verdenelli lo mostraron tras el hecho en un presunto estado de ebriedad. Este elemento les sirvió a los investigadores para dar la nueva imputación.



Para saber si realmente estaba borracho el sábado en la madrugada, el detenido fue sometido a exámenes clínicos, pero como se los hicieron dos días después será difícil tener precisiones sobre esto.



El abogado defensor Eduardo De Oro asegura que a Verdenelli no se lo ve borracho como entendieron los pesquisas. "Estoy totalmente sorprendido con el cambio de carátula", aseguró el letrado, quien solicitó el viernes en la Justicia de garantías un control jurisdiccional para revisar el expediente. El objetivo es que el caso vuelva a homicidio culposo y que a partir de esto el empresario quede en libertad. Para esta audiencia todavía no hay fecha.



Por su parte, la familia de Alan se mostró conforme con la imputación que actualmente tiene el sospechoso de atropellar y matar al joven.