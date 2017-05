"Voy a contarle todo a Alá": el viral anuncio antiyihadista

Con motivo del inicio del Ramadán, el mes de ayuno que siguen millones de musulmanes en todo el mundo, la empresa kuwaití de telefonía Zain Telecom ha lanzado un anuncio contra el yihadismo, que se ha viralizado en apenas cuatro días. El video, de poco más de tres minutos de duración, alcanza los tres millones de visualizaciones en Youtube y ha sido compartido más de 4.500 veces en Facebook.



El anuncio comienza mostrando a un potencial terrorista que prepara los explosivos que utilizará en un atentado, mientras unos niños están en el colegio y una pareja se prepara para casarse. "Voy a contárselo todo a Alá. Que habéis llenado los cementerios con nuestros niños y habéis vaciado nuestras escuelas. Que habéis prendido la agitación y llevado la oscuridad a nuestras calles. Y que habéis mentido. Alá conoce los secretos de todos los corazones", narra la voz de un niño.





Antiyihadista

Acto seguido, el yihadista se sube a un autobús y una multitud de personas, entre ellas, varias víctimas de anteriores ataques terroristas de Al Qaeda y el Estado Islámico, comienzan a plantarle cara. "Venera a Dios con amor y no con terror", "Sé amable en tu fe", "Enfréntate al enemigo con paz, no con guerra" y "bombardeemos la violencia con el perdón, el odio con el amor", son algunos de los mensajes difundidos. Finalmente, el hombre cae al suelo avergonzado.



Aunque el mes de Ramadán, dedicado al autocontrol y la piedad, ya fue utilizado en otras ocasiones para lanzar mensajes contra el terrorismo, es la primera vez que una empresa privada aborda de forma explícita la violencia yihadista en un anuncio. La compañía, uno de los gigantes de las telecomunicaciones en el mundo árabe, tiene presencia no solo en Kuwait, sino también en países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irak, Jordania, Líbano, Sudán o Marruecos.