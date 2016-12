Volvió al centro de la escena con dos bombazos

Polifacético, se dedicó a la música, al teatro y también a la televisión

José Luis Rodríguez, conocido artísticamente como Silvestre, es un actor y cantante argentino. En 1982 fue contratado por Telemundo de Puerto Rico para protagonizar junto con la actriz puertorriqueña Gissel Blondet la telenovela La verdadera Eva, marcando una medición récord de 55 puntos.



En 1987 decidió dejar de cantar (había participado en bandas como Abejas y Análisis) y se dedicó a las telenovelas, escribiendo para teatro y televisión. Por siempre mujercitas es una de las más recordadas.



Sentado en la mesa de la diva de los almuerzos, Silvestre declaró que su ex pareja Verónica Vieyra, con quien estuvo casado 20 años, lo engañó durante toda su relación con Daniel Scioli.



"Esta señora salía con el ex gobernador desde los 13 años", expresó consternado, asegurando que se lo dijo Susana Auri, una amiga y confidente de la pareja, quien "no soportó más guardar el secreto".



Dijo que fue la madre del niño (un bebé de poco más de un año) quien lo asesinó, ya que padecía trastornos psiquiátricos y debía estar bajo tratamiento. Al poco tiempo la joven se suicidó luego de robarle el arma a un custodio del sanatorio donde estaba internada.



Daniel Scioli y Verónica Vieyra lo desmienten y le iniciarán juicios

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli desmintió "categóricamente las miserables palabras" de Silvestre y lamentó que Mirtha Legrand "recurra a un supuesto invitado especial para injuriar mi persona".



Verónica Vieyra se expresó a través de su abogado, el mediático Fernando Burlando, quien aseguró que "Silvestre está hablando falsedades y mentiras que vamos sí o sí a llevar a la Justicia, y tendrá que pagar".





Seis hijos tiene José Luis Rodríguez. El primero lo tuvo con Marcela Markoff (Sebastián, 1973). Los tres siguientes, Alfonso (1979), Jimena (1982) y Pablo (1984), con Débora Ramos. Con Verónica Vieyra, con quien estuvo hasta 2010, tuvo dos hijas: Macarena (1989) y Camila (1995).

