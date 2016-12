Veloces como el tiempo y el amor

Novela susceptible de múltiples lecturas, Los galgos, los galgos introduce al lector en un universo habitado por personajes y sentimientos de una profundidad perturbadora a la vez que inolvidable.





Un viaje que sólo una pluma como la de la –por suerte– reeditada Sara Gallardo (1931-1988) puede conducirnos con garantías de siempre incursionar por paisajes reales e igualmente poéticos.





Al morir su padre, Julián hereda Las Zanjas, paraíso natural que ocupa con desconcierto y alegría.





Siempre custodiados por Corsario, el galgo gris, y Chispa, la dorada compañera que eligen para él, Julián y su novia Lisa construyen una casa, plantan árboles, andan a caballo por los bañados y se aman sin saber que el mal que avienta los amores no ronda afuera, sino que anida dentro de uno.





A Julián, que según sus propias palabras "nunca ha sabido hacer nada salvo no hacer nada", se le ocurre convertirse en estanciero productivo, y las novedades llegan a Las Zanjas: tres toros insolentes, un tractor y un encargado ambicioso. Las peripecias desencadenadas por el cambio llevan al protagonista de esta historia hasta París, y después de tres años, de regreso a Buenos Aires. Sensible e indolente, Julián se debate en un mundo que parece no tener lugar para él, mientras el tiempo corre, veloz como los galgos amados.