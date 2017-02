Una mujer donará su granja de más de 5 hectáreas a quien logre impresionarla

Norma Burns, una exarquitecta residente en el condado de Chatham (Carolina de Norte, EE.UU.), donará una fabulosa granja orgánica de más de 5 hectáreas a quien logre ganar un curioso concurso. El singular premio se lo llevará la persona que sea capaz de escribir un ensayo de 200 palabras que la impresione.

El concurso, lanzado en Internet, ofrece al ganador la granja orgánica 'Bluebird Hill', valorada en 450.000 dólares, que dispone de un campo de lavanda, un invernadero, una destilería, un gallinero, un granero, varios tractores y un auto.

"Usted y su pareja son aspirantes a agricultores. Creen que no hay mejor vocación en la vida que el cultivo de alimentos orgánicos. Tienen experiencia y formación. Están dispuestos y son capaces de sobrellevar las largas y duras jornadas de trabajo que requiere la agricultura. ¡Lo único que no tienen es... una granja!", reza la página web del concurso.

Para participar en el peculiar concurso, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos:

• al menos un miembro de la pareja debe tener entre 25 y 50 años

• al menos uno de ellos debe ser ciudadano de EE.UU. o residente permanente en el país

• pagar 300 dólares para inscribirse en el concurso

• presentar el ensayo antes del el 1 de junio de 2017

"Es demasiado trabajo para una sola persona. He trabajado desde el amanecer hasta el anochecer durante la mayor parte de estos últimos 18 años. Mi cuerpo no me dejará hacerlo más", explica la mujer las razones por las que ideó este concurso. Una vez que entregue su granja, Norma Burns se retirará en una comunidad de jubilados de la ciudad de Chapel Hill (Carolina de Norte), según informan medios locales.