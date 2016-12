Una bloguera muestra cómo la postura puede cambiar nuestro aspecto

La bloguera finlandesa Sarah Puhto, de 20 años, ha tratado de mostrar en su cuenta de Instagram a través de una serie de publicaciones lo engañosas que pueden ser las fotografías de las mujeres con figuras 'perfectas' publicadas en las redes sociales.

La joven difunde 'collages' con selfis que parecen haber sido tomados a través de meses de duras dietas y entrenamientos. Sin embargo, los mensajes que aparecen bajo estas líneas constatan que las fotos se hicieron en un espacio de horas o incluso segundos.





El secreto, explica Sarah Puhto, radica en la postura, que puede cambiar radicalmente el aspecto físico. "En un mundo donde las nalgas de Kardashian son tan glorificadas, tenemos que recordar que las fotos que vemos de ella y otras no son siempre realidad. Sus traseros no pueden siempre verse tan grandes desde todos los ángulos", observa la bloguera.Lo mismo, indica la joven, pasa con fotos en Instagram que algunos ven como "objetivas" al tiempo que creen que nunca podrán "ganar tanto músculo o perder tanta grasa". "No pienses que no puedes porque estás comparando una foto para la que han posado con tu cuerpo que ves a diario", aconseja Puhto.