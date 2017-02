Un pasajero trató de pasar una aduana con un kilo de oro en su recto

Un pasajero indio de 36 años de edad, llamado en su intento por evitar pagar impuestos, intentó contrabandear 12 lingotes de oro (un peso total de 1,2 kilos) en su recto. Ocurrió a su llegada al aeropuerto internacional Rajiv Ghandi en Hyderabad, en un vuelo procedente de Singapur. La seguridad aeroportuaria descubrió la delicada situación en la que se encontraba el hombre cuando notaron que su forma de andar era sospechosa.Inicialmente, tras un interrogatorio, descubrieron que llevaba ocho piezas de oro, con un peso de 800 gramos en total, escondidas en unas lámparas LED que llevaba en su equipaje, según informa el diario 'New Indian Express'. Luego, los funcionarios de aduanas le hicieron pasar por un detector de metales, que reveló los otros 12 lingotes escondidos en su recto. En total, este pasajero llevaba 2 kilos de oro, cuyo valor en el mercado rondaría los 5,91 millones de rupias (unos 83.000 euros).Puede resultar curioso, pero lo cierto es que los funcionarios de aduanas en la India están especialmente entrenados para detectar a los pasajeros que caminan con incomodidad en los aeropuertos, precisamente porque este tipo de contrabando de oro es frecuente."Un contrabandista que trae piezas de oro ocultas en su recto es, probablemente, un experto. Realmente, casi nadie puede moverse con facilidad cuando tiene piezas de tanto peso instaladas en el recto", dijo un miembro del Directorate of Revenue Intelligence al diario 'Times of India'.