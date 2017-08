Un paciente sordo pasó 7 horas en urgencias porque le avisaron por altoparlante

Juan José Aguilera llegó a las 11 de la mañana a urgencias con dolor en un pie inflamado. Tal y como cuenta en su video, Aguilera es diabético y se había operado de ese pie. Al llegar al Hospital de Torrecárdenas de Almería (España) avisó en información que es una persona sorda, para que no le llamaran por altoparlante. "Pues me he tirado hasta las 5:30 de la tarde", escribe en uno de los carteles que muestra en el video. Nadie fue hasta donde estaba para avisarle: se limitaron a decir su nombre por el altavoz y al final tuvo que volverse a casa tras seis horas y media, sin ser atendido y con un reclamo puesto.





Aguilera reclama a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que se adapten los hospitales de la comunidad y pide también que se comparta el vídeo, cosa que hizo Marea Blanca de Almería este miércoles, después de que un familiar del paciente se lo enviara, según han explicado.





La grabación se ha visto miles de veces desde entonces. "Nuestros hospitales públicos, también Torrecárdenas, tienen que estar adaptados a las personas con diversidad funcional o sensorial", escribe esta asociación en defensa de la sanidad pública.





La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía asegura en un comunicado que "se trata de un incidente puntual". En esta nota se añade que el hospital lamenta lo ocurrido y que el gerente se ha disculpado personalmente con este paciente, a quien se pudo atender el mismo día, aunque más tarde. "Estaremos atentos para cumplir en todo momento con el protocolo con el que cuenta este centro para los pacientes sordos que acuden a Urgencias. Este protocolo incluye la anotación de la hipoacusia (disminución de la capacidad auditiva)" en cuanto el paciente llega al hospital, con el objetivo de que "los profesionales de la consulta en la que será atendido sepan de su situación y salgan a avisar a la persona para que entre en la consulta". Como dice Aguilera en su vídeo, hubiera bastado con acercarse y tocarlo.