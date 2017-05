Un día como hoy: 16 de mayo

Nacimiento de Carlos Perciavalle





Carlos Ernesto Perciavalle Bustamante nació en Montevideo el 16 de mayo de 1941. Es un actor, humorista, productor y conductor uruguayo.





Nacimiento de Danny Trejo

Danny Trejo nació en Echo Park, Los Ángeles, el 16 de mayo de 1944. Es un actor estadounidense. Ha trabajado en múltiples películas de Hollywood, en general haciendo papeles secundarios como antagonista o antihéroe y es conocido por películas como Heat, Con Air, Desperado, Animal Factory, Predators, From Dusk Till Dawn, la tetralogía de Spy Kids y como protagonista en Machete.





Nacimiento de Pierce Brosnan

Pierce Brendan Brosnan nació el 16 de mayo de 1953 en Drogheda, Irlanda. Es un actor de cine irlandés.

Conocido por ser el quinto actor en interpretar a James Bond del escritor Ian Fleming, en las adaptaciones oficiales de las películas producidas por Eon Productions: GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) y Die Another Day (2002) y por interpretar a Remington Steele, en la serie de televisión homónima, emitida por la NBC entre 1982 y 1987.





Nacimiento de Janet Jackson

Janet Damita Jo Jackson nació en Gary, Indiana, Estados Unidos , el 16 de mayo de 1966. Es una cantante, bailarina y actriz. Conocida por una serie de éxitos musicalmente innovadores, así como por reconocidos shows y papeles en cine y televisión. Es una de las figuras más prominentes de la cultura popular desde hace treinta años.





Nacimiento de Gabriela Sabatini

Gabriela Beatriz Sabatini nació en Buenos Aires el 16 de mayo de 1970. Es una ex tenista profesional argentina, la más destacada en la historia de dicho deporte en ese país. En 1990, Sabatini ganó el US Open en individuales, convirtiéndose en la única tenista argentina en lograrlo, y dos WTA Tour Championships en 1988 y 1994. También fue finalista de los torneos de Wimbledon 1991 y US Open 1988, el mismo año en que ganaría la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. En dobles, su actuación más destacada fue el campeonato de Wimbledon 1988 logrado junto a Steffi Graf. En el año 2006 fue incorporada al Salón de la Fama del Tenis Internacional.





Fallecimiento de Jorge Porcel

Jorge Raúl Porcel nació en Buenos Aires el 7 de septiembre de 1936 y falleció en Miami el 16 de mayo de 2006. Fue un comediante, actor, cantante y director teatral argentino. Desde joven se dedicó al humorismo y en sus filmes trabajó también haciendo una dupla memorable junto a Alberto Olmedo.





Fallecimiento de Jim Henson





James Maury "Jim" Henson nació en Greenville, Misisipi, el 24 de septiembre de 1936 y falleció en Nueva York el 16 de mayo de 1990. Fue un titiritero y productor televisivo estadounidense, conocido por ser el creador de The Muppets. Henson participó en varios programas de televisión, incluyendo Sesame Street y The Muppet Show, y en películas como The Muppet Movie, The Great Muppet Caper, The Dark Crystal y Labyrinth. Estuvo nominado a un premio Óscar y ganó los premios BAFTA y Emmy.





