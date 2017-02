Seis trucos para parecer más atractivo

Desde el punto de vista evolutivo, nos sentimos atraídos por personas que percibimos como hermosas, aquellas con caras simétricas u ojos grandes, porque se tiende a equiparar con una buena genética. Y genes buenos significa bebés sanos.

Pero el no tener esa apariencia, no significa que se esté condenado a la soledad. El periódico 'The Independent' ha publicado una lista de trucos para parecer más atractivo, regulados por la biología, según los investigadores.

Los psicólogos han encontrado que nos vemos mejor en compañía de nuestros amigos. El fenómeno conocido como el 'efecto cheerleader' sucede porque el cerebro humano tiende a evaluar las caras de las personas en grupo en lugar de verlos como sujetos individuales. Esto beneficia a las personas con características físicas menos atractivas.

En un artículo de 1979, los investigadores de la Universidad de Virginia, EE.UU., citan numerosos estudios que muestran que en un ambiente de bar, los individuos del sexo opuesto son vistos como más atractivos cuando "el tiempo para decidir si interactuar con ellos disminuye".

Un estudio más reciente del 2010 confirmó la teoría: los clientes de un bar parecen "significativamente más atractivos" al cierre, pero solo si no tienen una relación.

Rojo es el color de los corazones, las rosas, y, al parecer, del amor. El "efecto rojo", bien estudiado ya por los científicos, sugiere que tanto los hombres como las mujeres están más atraídos por los del sexo opuesto que llevan rojo.

Esto podría deberse en parte a que el rojo se ha asociado durante mucho tiempo con la realeza, y ahora lo equiparamos con el poder. No obstante, para las mujeres, la respuesta puede ser más biológica. Las hembras de babuinos y chimpancés, por ejemplo, se enrojecen visiblemente cuando se acerca a la ovulación, dando una señal a los machos.

La forma en que hablamos también juega un papel clave en el atractivo que perciben los hombres y las mujeres. Así, para los investigadores del University College de Londres, Reino Unido, una voz de tono más alto en las mujeres se considera más atractiva porque indica que su dueña tiene un tamaño de cuerpo más pequeño. Los hombres, al contrario, deben tener a una voz profunda con un toque de la respiración, lo que indica que tienen un tamaño de cuerpo grande pero bajos niveles de agresión.

La misma región del cerebro que se activa cuando la gente recibe una recompensa, la corteza orbitofrontal medial, trabaja cuando una persona ve una cara hermosa. Tras utilizar escáneres cerebrales, un equipo de investigadores ha demostrado que esta reacción fue "mejorada por una expresión facial sonriente".

Además los científicos británicos afirman que los dientes blancos y uniformemente espaciados hacen a una persona parecer más atractiva, probablemente porque es un signo de buena salud y en las mujeres buena fertilidad.

Tanto los hombres como las mujeres prefieren a alguien con un buen sentido del humor como compañero de relación, ha revelado un estudio, dirigido por Eric Bressler de Westfield State College (Reino Unido), pero cada sexo valora el humor de manera diferente. Mientras que las mujeres prefieren a los hombres que las hacen reír, los hombres son más atraídos por las mujeres que se ríen de sus bromas (no les importa mucho el ingenio de una mujer).

"El efecto de un gran sentido del humor en las atracciones de las mujeres podría ser parcialmente explicado por el hecho de que las personas graciosas son consideradas más sociales y más inteligentes, cosas que las mujeres buscan en un compañero", explica el psicólogo evolutivo Gil Greengross.