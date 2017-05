Se volvió viral el video de un monje budista mirando porno en público

Un monje budista se ha vuelto viral después de ser filmado mientras miraba pornografía en su teléfono móvil, informa 'Bangkok Post'. Los hechos tuvieron lugar en un autobús en Tailandia el sábado 20 de mayo por la mañana.



La grabación, que hasta ahora ha obtenido más de 1,6 millones de reproducciones, fue publicada en Facebook por el usuario Wittawat Wonghajuk ese mismo día por la tarde. "Ayúdenme a compartir este clip, no puedo soportarlo", escribió Wittawat en su 'post' junto con fotos y videos del incidente.



Wittawat dijo que escuchó ruidos extraños tan pronto como el autobús empezó su viaje y se sorprendió al descubrir que el sonido provenía del 'smartphone' de un hombre vestido con la túnica de color azafrán que llevan los monjes budistas. Al examinar más de cerca, el joven descubrió que el hombre miraba un video explícito sin auriculares, molestando a los demás.



Los monjes son altamente respetados en Tailandia, por lo que el joven prefirió no afearle su conducta, aunque esto no le impidió grabar la escena y publicarla en su cuenta de Facebook. La grabación ha obtenido su eco, dando mucho que decir a los medios y a los internautas. Varios de ellos ya se han preguntado si el hombre era realmente un monje budista auténtico.

Monje mirando porno