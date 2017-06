¿Se sumieron los extraterrestres en un profundo sueño?

¿Dónde están las pruebas de que existe vida extraterrestre y no estamos solos en el universo? Aunque resulta lógico suponer que los humanos no son la única civilización avanzada, nuestras observaciones indican lo contrario y, a día de hoy, nadie ha conseguido detectar la presencia de civilizaciones extraterrestres. Esta contradicción se conoce como 'la paradoja de Fermi'.



Un grupo de científicos propone una posible explicación a este dilema: "Las civilizaciones muy desarrolladas pueden dejar pocas huellas al transferir la mayor parte de su actividad al futuro". En un nuevo estudio publicado en la revista 'Journal of the British Interplanetary Society', los investigadores han analizado la hipótesis de estivación, proceso que permite conservar energía mediante un descenso en la actividad metabólica del organismo.



Según esta hipótesis, no encontramos extraterrestres porque están inactivos y se encuentran en estado de estivación a la espera de una nueva era cosmológica. El estudio sugiere que las actuales condiciones del universo son demasiado cálidas para una civilización digital que depende de computación avanzada.



Con temperaturas más bajas los extraterrestres podrían maximizar sus capacidades para procesar información y por eso podrían haber decidido sumirse en estado de estivación para no derrochar energía y despertar en un universo mucho más frío que el actual. Otro término más popular que podría aplicarse para describir su supuesto estado es la hibernación, aunque los científicos señalan que para describir un sueño profundo durante períodos cálidos es más correcto referirse a la estivación.



Curiosamente, uno de los autores del estudio, Anders Sandberg, confiesa en su blog que, a su modo de ver, "la razón más probable por la que no vemos extraterrestres no es porque estén en estado de estivación, sino porque, sencillamente, no existen o están muy lejos".



¿Para qué analizar entonces una hipótesis que, tal vez, tenga poco fundamento? "Porque necesitamos cubrir el mayor espacio de posibilidades posible y la hipótesis de la estivación surge de consideraciones de termodinámica de computación y escatología física", explica Sandberg.



Los autores de la investigación indican que la hipótesis de hibernación representa una posible solución a la paradoja de Fermi y concluyen su estudio con una cita del escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft: "No está muerto lo que puede yacer eternamente; y con el paso de los eones extraños incluso la muerte puede morir".