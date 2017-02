Salieron a la luz cartas íntimas de Jackie Kennedy

Cartas inéditas intercambiadas entre Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente estadounidense asesinado en 1963, y David Ormsby-Gore, embajador británico en EE.UU. entre 1961 y 1965, revelan por qué la ex primera dama decidió casarse con el multimillonario griego Aristóteles Onassis, 23 años mayor que ella, y dejar atrás su vieja vida en EE.UU.

Las 18 misivas que Jacqueline Kennedy escribió a mano y la que hizo a máquina de escribió a Ormsby-Gore llevaban 40 años escondidas y fueron encontradas el mes pasado en Gales en la casa familiar del diplomático, que murió en 1985. Serán subastadas, junto con otros documentos, el próximo 29 de marzo.

En noviembre de 1967, la viuda de John F. Kennedy viajó con el aristócrata Ormsby-Gore –un amigo cercano a su esposo– a los templos de Angkor Wat en Camboya, lo que provocó muchas especulaciones sobre un vínculo romántico entre ambos. Unos meses más tarde, el diplomático le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó.

En sus cartas, Kennedy le confiesa a Ormsby-Gore que ve en él "un hermano" y "mentor", con el que "ha compartido y ha perdido tanto juntos", pero explica que si alguna vez puede "encontrar algo de consuelo" tendrá que ser "con alguien que no forme parte de todo mi mundo del pasado y dolor", recoge 'The New York Times'.

Sobre Onassis, la ex primera dama de EE.UU. escribe que "está solo y quiere protegerme de estar sola", además de ser "sabio y amable".

"Sé que es una sorpresa para tanta gente", prosigue Kennedy, pero "ellos ven cosas para mí que yo nunca quise para mí", añade.

Uno de los documentos más conmovedores del lote es un borrador de carta que Ormsby-Gore escribió a Jacqueline después de que rechazara su propuesta. En él, habla de que todos sus "planes patéticos" se habían convertido "en basura irrelevante" y confiesa llorar cuando mira su foto.