Retrato generacional sin temor a los excesos

Por Julieta Grosso





Bajo una prosa renuente a las categorizaciones que muta sin aviso de la crónica o el microensayo a la ficción y exige no ser tomada literalmente, la periodista y escritora María Moreno emprende en Black out una suerte de biografía fragmentaria que pone el foco en lo generacional antes que en lo personal, pese a que el poliédrico texto está tramado por su relación con el alcohol y los duelos múltiples por la muerte de su padre y sus amigos escritores.





Black out es un texto que se perfila como el retrato de una generación, la de los '60 y '70, que posiciona a Moreno como una sobreviviente de interminables juergas alcohólicas -la mayoría con epicentro en algunos de los bares míticos del barrio de Once- que entrelaza con la evocación de su infancia y el retrato de los amigos escritores que ya no están: Claudio Uriarte, Miguel Briante, Charlie Feiling y Norberto Soares.





–¿Cuáles son los alcances de ese "ritual de despedida" que emprendés en el libro? ¿Te despedís de una etapa o de algunos afectos perdidos?

–No soy yo quien se despide. No es algo personal. Digo "yo" pero es una despedida más total: a un modo de intervenir en la cultura, de generar espacios por fuera del mercado, de inventar estructuras que no aceptan escribir sobre lo que quiere el otro: editoriales, medios de comunicación. Cada uno de los personajes representa una posición estética, un estilo. En Norberto Soares, Charlie Feiling, Miguel Briante, Claudio Uriarte , Jorge Di Paola Levin, Héctor Libertella, el estilo hace al retrato.





–La memoria en el libro está tramada por el alcohol y la sangre. Son como los dos grandes temas que recorren el texto. ¿Funcionan de la misma manera en tu vida o son simplemente dos significantes que elegiste para organizar la escritura?

–El libro está organizado a partir de la escena alquímica de la madre: mezclar dos sustancias y crear otra diferente. Y podría decirse que la mezcla es el emblema del libro: de géneros, de escrituras, de clases. La sangre y el alcohol son metáforas, como el alambique. Quizás todo el libro sea un ritual de transformación. Y, como digo en el libro, yo no confieso: cuento.





–"El desenfreno es una negociación. Suele ocupar el lugar de algo más insoportable, como el suicidio o la locura", decís sobre el final del libro ¿Sentís que la bebida en un punto te "salvó" de opciones más drásticas?

–Creo que no hay que tomarse tan a pecho las frases efectistas. Quería romper la creencia de la causa -efecto entre "mala vida" y muerte. Pero no se trata de cómo bebo, sino de especular en contra de la política de la felicidad y el cuidado paranoico del cuerpo. El alcohol permite a menudo incorporar un poco de muerte a la vida, en lugar de la gran muerte incontrolable. Capote decía con razón que "la cura", a menudo, mata. El capitalismo no criminalizó el alcohol cuando servía para mantener la fuerza de trabajo obrera y lo criminalizó cuando los bares se volvieron lugares de reunión y sindicalización. La anfetamina fue durante mucho tiempo el motor de la lucidez intelectual, la noche productiva. Habría que hacer una historia política de la sustancia, aunque ya hay muchas. En todo caso leerlas fuera del imperativo de sobriedad que el capitalismo destina salvo para el consumo. Yo prefiero beber a comprar... salvo el trago.





–Escribís: "Si David Viñas dijo que la literatura nacional empieza con una violación, habrí­a que corregirlo un poco diciendo que empieza con un mamarán". ¿Creés que a la par de la violencia, el alcohol tiene una presencia fundante en la literatura argentina?

–Totalmente. Todos nuestro libros fundantes como Una excursión a los indios ranqueles, Facundo, Juan Moreira, Martín Fierro, de manera manifiesta o no, la tensión entre civilización y barbarie y sus metáforas se organizan alrededor del dominio del alcohol.