¿Qué es el narcisismo sexual?

Lo feliz que tu pareja te hace podría estar determinado por la cantidad de sexo que tus amigos creen que estás teniendo, si es que eres un narcisista sexual, claro. Esta es la conclusión de un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Toronto (Canadá).



La clave del narcisista sexual es servirse del otro para satisfacción o placer de uno mismo, esto es, te quiero y quiero estar contigo si me complaces, me mimas, te desvives por mí... el único importante en la relación es él. No hay que confundirlo con el narcisista típico, pues el narcisista sexual tiene "tendencia a explotar a otras personas, falta de empatía, sentimientos de grandiosidad y una excesiva necesidad de validación en el dominio sexual", exponen los autores.



Los expertos analizaron de qué manera la comparación de su vida sexual con otros podría afectar a la relación y a la satisfacción sexual. Descubrieron que casi todo el mundo tiene curiosidad sobre la vida sexual de otras personas, pero los narcisistas sexuales en concreto, son los que más probabilidades tienen de verse afectados por las comparaciones.



"Los individuos con un alto grado de narcisismo sexual tienden a hacer comparaciones con aquellos que son sexualmente menos capacitados, por ejemplo", comenta Lisa Day, coautora del trabajo.



El estudio se realizó en varias fases. Primero, se investigó si las personas con alto nivel de narcisismo sexual eran más propensas a compararse con aquellas que se consideraban peores en el ámbito sexual. Para ello, contaron con la participación de 173 personas que tuvieron que recordar las veces en que compararon sus aventuras sexuales con otras, incluyendo la frecuencia sexual, las actividades sexuales específicas o la satisfacción sexual en general. Luego, evaluaron cómo les fue con dicha comparación.



Los resultados revelaron que los narcisistas sexuales estaban más inclinados a hacer una comparación descendente, básicamente comparándose ellos mismos con alguien hacia quien se sentían superior. Así, cuanto mejor pensaban que lo estaban haciendo mayor satisfacción sexual para ellos.



Para el segundo experimento, evaluaron a 201 personas acerca de cómo se verían afectados por las comparaciones sociales ascendentes y descendentes. ¿Les molestaba que un amigo o amiga tuviera más práctica sexual? Resulta que los narcisistas sexuales son menos felices en sus propias relaciones si los demás practican más sexo.



En la fase final, 665 participantes leyeron artículos falsos sobre parejas que tenían relaciones sexuales con más frecuencia de lo que sería en realidad, para probar de nuevo las comparaciones con la satisfacción propia. Los narcisistas sexuales volvieron a resultar menos felices con sus propias vidas sexuales y relaciones si otras personas intimaban más a menudo.



Los autores señalan que esta investigación es un punto de partida para futuros estudios sobre cómo se comportan los narcisistas sexuales con sus parejas románticas.De acuerdo con un artículo publicado en Psychology Today, los narcisistas sexuales pueden ser encantadores, tener un sentido desorbitado del yo y priorizar el físico sobre lo emocional. Otros estudios también han demostrado que los narcisistas sexuales son más propensos a ser adictos al sexo, al uso de la fuerza física y a las mentiras.



