Publicarán poemas inéditos de Johnny Cash

Una serie de poemas inéditos escritos por el influyente músico estadounidense Johnny Cash serán publicados este año bajo el titulo Eternas palabras y en la compilación aparecen recuerdos de la Gran Depresión, de sus luchas contra el alcohol y las drogas, la influencia bíblica y de las poesías irlandesa y galesa.





"Había sido ordenado pastor y era capaz de mantenerse fácilmente a la altura de cualquier teólogo o historiador", recuerda el hijo de Cash, John Carter Cash, en el texto introductorio que acompaña a esta antología recopilada por el poeta y ganador del premio Pulitzer Paul Muldoon.





Eternas palabras serpentea por la memoria de Cash, rescata hallazgos como la revisión manuscrita de Don't Take Your Guns To Town, clásico de 1958 transformado tres décadas después de su grabación en una suerte de himno antiarmamentístico, y congela el momento exacto en el que se preparaba para dejar a su primera esposa, Vivian Liberto.