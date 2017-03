¿Provocan violencia los videojuegos violentos?

¿Existe una relación entre el hecho de jugar a videojuegos violentos y las actitudes antisociales? Un nuevo estudio realizado por investigadores alemanes ha revelado que a largo plazo los jugadores tienen la misma respuesta neuronal a imágenes emocionalmente provocativas que los no jugadores, lo que sugiere que la empatía no se opaca al jugar a estos videojuegos durante mucho tiempo, reporta el portal EurekAlert.

Estudios anteriores demostraban que las personas que juegan a videojuegos violentos podrían mostrar una menor empatía y un aumento del nivel de agresividad. Sin embargo, la mayoría de estos trabajos hicieron hincapié en los efectos a corto plazo, mientras que la reciente investigación de la Escuela Médica de Hannover se centró precisamente en los efectos a largo plazo.

En el estudio participaron solo hombres que han jugado a videojuegos de disparos en primera persona como 'Call of Duty' o 'Counterstrike' al menos dos horas diarias durante los últimos cuatro años. Los mismos fueron comparados con personas que no tenían experiencia con juegos violentos o no los jugaban con regularidad.

Para evaluar su capacidad de empatía y agresión, los participantes respondieron a cuestionarios psicológicos y se sometieron a un escaneo de resonancia magnética mientras se les mostraban imágenes diseñadas para provocar una respuesta emocional y empática. El cuestionario no reveló diferencias en las medidas de agresión y empatía entre jugadores y no jugadores, señala el medio, mientras que los datos del escáner mostraron que ambos grupos tenían respuestas neuronales similares a las imágenes emocionalmente provocativas.