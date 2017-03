Propusieron volar al espacio a Stephen Hawking

El prestigioso físico británico Stephen Hawking ha afirmado que tiene la intención de ir al espacio en la nave de la compañía Virgin Galactic.

De acuerdo con el periódico 'The Times', hecho su declaración en el programa 'Good Morning Britain', que será emitido por el canal de televisión ITV este lunes 20 de marzo.

Cuando se le preguntó qué era para él la felicidad, el científico dijo que la mayor alegría en la vida se la dieron sus tres hijos.

"Y yo puedo decir qué es lo que me va a hace feliz: un viaje al espacio. Pensé que nadie me llevaría allí nunca, pero Richard Branson (el dueño de la compañía Virgin Group, que incluye a Virgin Galactic) me ofreció un lugar en Virgin Galactic, y de inmediato le dije "sí"", cuenta Hawking.