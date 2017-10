Profetizan la llegada del Anticristo, siete años de caos y el choque de un planeta con la Tierra

El numerólogo bíblico David Meade predijo que el "fin de los días" comenzará a finales de este mes, cuando la Tierra entre en un período de siete años de caos llamado "la Gran Tribulación". El autor estadounidense vaticina la llegada del Anticristo y múltiples desastres naturales que culminarán con el choque de un misterioso planeta con la Tierra.



"No es el fin del mundo, sino el fin de los días de acuerdo a la profecía de la Biblia. El mundo no va a terminar, pero el mundo 'como ustedes lo conocen' sí va a acabar", indicó Meade a RT.com. "Todo va a cambiar. El sesgo de la normalidad cesará", agregó.



Meade, que había profetizado fallidamente el fin del mundo para el pasado 23 de septiembre, se basa en el libro del Apocalipsis para asegurar que una tercera parte de la Tierra será destruida por la colisión de un mítico cuerpo celeste que permanece escondido en el sistema solar, al que denomina Planeta X. "La Biblia lo llama 'Ajenjo' en el capítulo 8", precisa.



Sin embargo, no toda la profecía es sombría. Según el aficionado a la astronomía, al cabo de los siete años de destrucción el mundo se dirige a una gloriosa era con "mil años de paz". "Pero justo antes de ese tiempo tenemos que lidiar con la Gran Tribulación y el Planeta X", aclaró.



Por su parte, la NASA ha abordado repetidamente este asunto. En marzo de 2014, la agencia espacial afirmó que había utilizado el Explorador Infrarrojo de Campo Amplio (WISE, por sus siglas en inglés) para buscar una gran cantidad de objetos celestes, pero no encontró pruebas de que el hipotético Planeta X exista.