¿Por qué muchos personajes de dibujos animados llevan guantes?

Desde Vox han investigado el asunto hablando con expertos en animación y analizando el contexto social y político en el que estos personajes nacieron.





John Canemaker, el experto al que han preguntado sobre esta cuestión, no duda en señalar que no es una pregunta habitual en su trabajo, pero cuando surge no duda en responder lo mismo, y es que el proceso de crear una película de animación es largo, intenso y costoso. Actualmente, la tecnología hace que este trabajo sea mucho más sencillo, pero en los años 30, cuando comenzaba la animación, era mucho más complicado. En aquellos años todo, absolutamente todo, se dibujaba a mano, por lo que se utilizaban técnicas para igualar el aspecto de algunos personajes y así facilitar el proceso de dibujo y de creación.





En el libro, The Disney Version, una biografía de Walt Disney escrita por Richard Schickel, se incluían declaraciones del propio creador de los estudios que decía que si hubieran mostrado las manos de Mickey Mouse -algo que pasó brevemente en sus primeras películas- estas tendrían que tener el aspecto de las de un ratón, pero querían que fuesen más humanas, algo que conseguían gracias a los guantes. Además, en un momento en el que toda la producción era en blanco y negro, los guantes proporcionaban un contraste visual ante el negro del cuerpo de los personajes.





En el caso de la película de Pinocho estrenada en 1940, el personaje solo lleva guantes cuando es un muñeco de madera, cuando se convierte en un niño aparece con manos. Esto solo corrobora que los guantes son una forma de darle aspecto humano a los personajes no humanos, al tiempo que simplificaba notablemente el trabajo de los dibujantes.





También cabe señalar la conexión de estos personajes con el vaudeville, pero poco a poco esa unión se disipó...





Fuente: Sensacine