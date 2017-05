Pacú, mandioca, y mamón, sabores de la "gastronomía guaraní"

La tierra



Dos recetas

Otro de los sabores imperdibles cuando uno se refiere a la región es la mandioca. Esta funciona en el litoral como un "sustituto" tradicional del pan, ya que la región no se caracteriza por la producción de trigo.En fécula para hacer el clásico chipá o frita en bastones para acompañar, por ejemplo, un chupín de pescado, son cocciones ideales. También se pueden hacer chips crocantes para comer como snack.Dentro de las frutas, resaltan el mamón, el maracuyá y el mango con los cuales se elaboran dulces y conservas. Si se le pregunta a Leguiza, quien comanda el catering Los dos chefs, su elección a la hora de los postres es sin duda el dulce de mamón con queso."Otro muy típico es la rapadura, un dulce de origen jesuítico guaraní. Se elabora con azúcar y maní, que es oriundo de la región y que ya los guaraníes lo plantaban y consumían, lo llamaban manduví", explicó a Télam Ortega.De Misiones también llega también la madera comestible, única en el mundo: "Se puede consumir porque es el único árbol que en el centro no tiene celulosa, que resulta indigesta", agregó el cocinero. El yacaratiá crece de manera espontánea en la toda región, aunque la confitura del árbol, la forma en que se lo come, la produce una familia de la localidad de El Dorado.Más conocida en todo el país, se suma a la lista la harina de algarroba, con la cual se elaboran productos con gusto muy suave y, a la vista, similares a los que contienen chocolate.Los chefs tampoco pudieron dejar de nombrar a las infusiones, el té y la yerba mate.Leguiza recomienda a Télam una creación de su autoría, una "fusión" entre el surubí "en paquete" y el típico Mbaipy correntino.Por un lado se cocina el pescado en papel de aluminio, al horno, con vegetales a gusto. Aparte se hace la harina de maíz con una base de cebolla, morrón, chorizo colorado, cubos de pollo y condimentos. El secreto, indicó el chef, es cocinar la harina de maíz revolviendo en forma constante durante al menos 30 minutos. Al final se agrega "mucho queso, que puede ser una mezcla de hasta tres variedades".Para el armado se hace una base con el Mbaipy, arriba se coloca el surubí y se lo lleva al horno, "para que salga bien calentito".Por su parte, Ortega brinda la receta de su "Empanada misionera". Se realiza una masa típica de empanada, con la única diferencia que la harina se enriquece en un 20% con harina de maíz."El relleno misionero se hace cocinando vacío a baja temperatura, en un horno de barro. Una vez cocido se deshilacha la carne y se reserva", indicó.Aparte, se fríe cebolla y morrón, cortados en cubitos. Estos se incorporan a la carne junto con mandioca hervida, "como si fuera la papa de la empanada salteña". Se lo condimenta con orégano, ajo, pimentón y un poco de comino. También tomate para darle más jugo.Con la mezcla de ambas preparaciones, se rellena la masa y se cocinan las empanadas. "Si son fritas, mejor", concluyó el chef.