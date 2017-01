Ocho secretos de búsqueda en Google sobre las que quizá no tenía ni idea

En el mundo contemporáneo, con una conexión de Internet de alta velocidad se pueden encontrar deliciosas recetas de pasteles o familiarizarse con la teoría de la dualidad onda-partícula en cuestión de segundos.

Sin embargo, a menudo tenemos que 'tamizar' la información y tardamos mucho tiempo en encontrar lo que realmente necesitamos. En este artículo hemos recopilado ocho técnicas de búsqueda eficaces que le ayudarán a encontrar la información más precisa con solo un par de clicks.

El poder del asterisco

Cuando la traicionera memoria nos falla y no recordamos palabras o números de alguna frase, el símbolo del asterisco (*) puede ayudarnos. Solo hay que poner el símbolo en el lugar del fragmento olvidado para obtener los resultados deseados.

Muchas palabras olvidadas

Si se le ha escapado de la cabeza no solo una palabra, sino un fragmento entero de una frase, trate de poner la primera y la última parte y escriba entre ellas "AROUND (número aproximado de palabras que faltan)". Por ejemplo, así: En un lugar de la Mancha AROUND (10) galgo corredor.

Uno u otro

A veces no estamos seguros de recordar o haber escuchado correctamente una información. ¡No se preocupe! Escriba distintas opciones unidas mediante la barra vertical '|' o la palabra inglesa 'or', y elija el resultado que esté buscando.