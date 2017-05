Nueve señales de que se es más inteligente que los demás

¿Se ha preguntado alguna vez si su nivel de inteligencia está por encima del promedio? Resultaría difícil averiguarlo exactamente sin tener criterios precisos, pero los científicos siempre están para ayudarnos.



Varios estudios han descubierto cuáles son los indicativos de inteligencia en la vida cotidiana. Estas observaciones, recopiladas por 'The Independent', no solo ayudan a reevaluar nuestro propio nivel de inteligencia, sino también a identificar a personas inteligentes en nuestro entorno.

Un estudio del año 2010 reveló que los adultos jóvenes "muy conservadores" tenían un coeficiente intelectual promedio de 95 puntos, mientras que los adultos "muy de izquierdas" lo tenían del 106.Sin embargo, el estudio especifica que este dato es cierto para los adultos jóvenes, que tienen más tendencia a ser de izquierdas.Las personas con un alto nivel de inteligencia son más propensas a sentir ansiedad. Según una investigación, esta emoción servía a nuestros antecesores como indicación de peligro y aumentaba las posibilidades de supervivencia.Un grupo de psicólogos llegó a la conclusión que tener un coeficiente intelectual superior en la infancia está vinculado a sufrir síntomas de trastorno bipolar y otros trastornos del estado de ánimo en la edad adulta.Un análisis de los datos de encuestas llevadas a cabo en EE.UU. reveló que las personas más inteligentes eran más propensas a ser confiadas, así como a ser más felices y sanas.Varios estudios han demostrado que cuando las personas inteligentes pasan más tiempo con sus amigos su satisfacción de la vida disminuye. Esto podría indicar que las personas inteligentes a menudo necesitan pasar más tiempo solas.Las personas perezosas son más propensas a disfrutar de sus propios pensamientos, por lo que podrían tener un nivel de inteligencia más alto, señala un estudio. Bill Gates solía decir: "Siempre voy a elegir a una persona perezosa para un trabajo difícil, porque encontrará una manera fácil de hacerlo".Un estudio concluyó que los adolescentes más brillantes son más propensos a acostarse y levantarse más tarde. Sin embargo, existen también otros datos que indican que la gente exitosa en la vida suele levantarse temprano. Una explicación para ello, según 'The Independent', es que tal vez esos adolescentes cambian los hábitos al madurar. Aunque también cabe la posibilidad de que el éxito en la vida no dependa del coeficiente intelectual.Si le gusta el humor negro es probable que sea muy inteligente, según un estudio reciente de investigadores de la Universidad de Viena. Los científicos han descubierto que el humor negro puede estar vinculado a tener un nivel superior de inteligencia puesto que, según la investigación, comprender chistes y bromas retorcidas supone "una compleja tarea de procesamiento de la información".Las personas inteligentes también son más propensas a no seguir las supersticiones y a generar nuevas ideas, sugiere una investigación.