Nació el primer bebé de tres padres de una pareja infértil

El pasado 5 de enero nació en Ucrania el primer bebé con el ADN de tres padres de una pareja infértil en Ucrania a través de fecundación in vitro, informa la agencia RIA Novosti.

No es el único caso de un bebé con el ADN de tres personas, sino la primera vez que nace de una pareja infértil. El primer pequeño procreado con este revolucionario método vio la luz el año pasado en México.

Los científicos señalan que esta vez la técnica de transferencia pronuclear, que ayuda a las personas con mutaciones genéticas a tener hijos sanos, ha sido utilizada de manera un poco diferente: los médicos transfirieron los genes del óvulo de la madre fertilizado con el esperma del padre al óvulo de otra mujer.

"En nuestro caso se trata de la transferencia del embrión de un óvulo fertilizado unicelular y allí [en México] [los óvulos] todavía no estaban fertilizados", explica el director de la clínica Nadezhda –donde se ha realizado el procedimiento– Valeri Zukin.

En consecuencia, el bebé –una niña– tendrá la identidad genética de los padres y un poco del ADN de la donante. No obstante, los expertos admiten que este método de reproducción asistida es "altamente experimental", ya que "no ha sido debidamente evaluado o probado científicamente", y plantea interrogantes éticos, pues aún no se sabe cómo será la vida de una persona con ADN de tres padres.