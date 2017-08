Los únicos métodos que podrían destruir la Tierra

Puede que sea una idea que sirva de base a muchas películas de ciencia ficción, pero conseguir hacer pedazos nuestro planeta es algo mucho más difícil de lo que se piensa.



En un nuevo video del canal científico Second Thought se explica por qué es imposible que los humanos puedan crear algo que sea capaz de destruir la Tierra por completo.



La causa yace en que la energía de cohesión gravitacional de nuestro planeta, que mantiene unida toda la materia terrestre, es extremadamente fuerte: 2,24 x 10³² julios. La potencia que podría generar todo el arsenal de armas nucleares existente en la Tierra sería mil billones de veces más baja que la necesaria para destruir el planeta.



Si utilizáramos antimateria, que es exponencialmente más destructiva que las bombas nucleares, bastaría con 25 billones de toneladas. Sin embargo, esta es una cantidad mucho mayor de lo que podríamos llegar a obtener algún día.



Otra opción para destruir totalmente nuestro planeta sería el impacto de un asteroide, pero no uno cualquiera, sino uno superrápido que se moviera al 90% de la velocidad de la luz.



Teóricamente, es posible alterar el curso de un asteroide usando el campo de gravitatorio de otros cuerpos celestes. No obstante, es muy complicado que se pueda asegurar unos cálculos lo suficientemente precisos que garanticen generar el impulso suficiente para que esto ocurra, señala el canal.





Fin del mundo