Los inesperados beneficios de quedarse calvo

Desde Bruce Willis a Jason Statham, los hombres calvos de Hollywood normalmente juegan el rol de personaje dominante en las películas de acción. Mientras millones de hombres se preocupan por la pérdida de cabello, la calvicie podría estar vinculada a una serie de rasgos beneficiosos, informa el británico 'The Daily Mail'.

A los 35 años, alrededor del 45% de los hombres experimenta una pérdida de cabello notable, aumentando esta cifra hasta el 65% al cumplir los 60 años. El hecho de que la alopecia androgénica sea hereditaria y exista en todas las etnias hizo que un grupo de investigadores se cuestionara por qué este rasgo no ha desaparecido con el paso del tiempo.

Tras dirigir un estudio sobre la materia, Frank Muscarella, de la Universidad de Barry (Florida, EE.UU.), llegó a la conclusión de que la calvicie masculina ha evolucionado "como un signo de apaciguamiento y una señal de dominación social benigna, no amenazante".

Asimismo, la investigación mostró que la calvicie en los hombres se asocia a una mayor madurez social, inteligencia, educación, estatus social y honestidad, así como a menores niveles de agresión.

Sin embargo, en el trabajo la estimación hacia el atractivo físico disminuía a medida que aumentaba la calvicie de los hombres en una serie de fotografías mostradas a mujeres. Ante esto, Muscarella destaca que, a pesar de que generalmente a las mujeres les gustan los hombres atractivos, "también se sienten muy atraídas por los signos de la alta dominación social".

Asimismo, Muscarella ha realizado un estudio, todavía no publicado, que demuestra que no existe relación directa entre la calvicie masculina y el número de parejas sexuales. Aunque esto no indica necesariamente que los hombres calvos atraigan más a las mujeres, sí sugiere que ese rasgo no es un impedimento para ello.

Cuestión de saludOtro de los beneficios de quedarse calvo tiene que ver con la salud. Un estudio realizado en 2010 reveló que los hombres que empiezan a padecer calvicie a una edad temprana son hasta un 45% menos propensos a ser víctimas de un cáncer de próstata a lo largo de su vida por cuestiones hormonales.

En actualidad se sabe que la alopecia androgénica se produce cuando la testosterona se convierte en dihidrotestosterona (DHT). Esta hormona, así como unos bajos niveles de la vitamina D –que se genera con la exposición al sol–, son factores de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer.

Muscarella indica que a medida que los seres humanos evolucionaron, el grupo se hizo cada vez más importante para la supervivencia y los varones comenzaron a desempeñar un papel más integral en el mismo.

"Pudo haber sido adaptativo desarrollar un signo morfológico de este rol dominante que hiciera a los machos adultos parecer menos amenazantes y más accesibles para facilitar las interacciones con ellos", explica.