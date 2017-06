¿Los hombres se deprimen durante el embarazo?

Los hombres se deprimen durante y después del embarazo de su cónyuge, según una investigación de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) publicada en la revista JAMA Psychiatry. Al parecer, no solo las mujeres sufren la depresión pre o posparto. Sus maridos o compañeros tampoco están a salvo. En el estudio se vio que casi el 6 % de los encuestados habían estado deprimidos en algún momento del embarazo de su pareja o durante los meses posteriores al parto. Lisa Underwood, líder del estudio, cree que la perspectiva de la paternidad aumenta el riesgo de deprimirse.



En total, entrevistaron a 3.826 hombres mientras sus mujeres estaban preñadas y a 3.549 de ellos nueve meses después de que nacieran los niños. El 2,3 % sufrió depresión grave durante el embarazo por estrés o mala salud. Tras el parto, el índice se elevó al 4,3 %. Los más afectados eran aquellos que no llevaban mucho tiempo con su pareja, los que tenían mala salud, estaban sin trabajo o ya habían sufrido algún episodio de depresión previo. Underwood cree que el bienestar mental de cualquiera de los progenitores repercute en el otro, en su relación y en su familia.



Otro estudio, este realizado en Estados Unidos, confirmó esa tendencia. En el país estadounidense, hasta un 10 % de los padres padece trastornos depresivos durante el embarazo de sus parejas o después del parto, según los resultados de la investigación, también publicada en Journal of the American Medical Association (JAMA). Tras analizar los datos de 43 estudios, en los cuales participaron 28.000 personas, los científicos comprobaron que el "período crítico" en los progenitores masculinos se ubica entre los tres y seis meses posteriores a la llegada del nuevo hijo, cuando la tasa de depresión aumenta hasta un 25,6 %.



El metaanálisis probó también que había diferencias entre las regiones analizadas. En algunos estados, los índices de depresión masculina posparto eran superiores a la media, y alcanzaban el 14,1 %. Dado que ambos cónyuges pueden padecer depresión posparto al mismo tiempo, y que es mucho más frecuente la depresión posparto en el sexo masculino cuando sus parejas tienen el mismo síndrome, los investigadores abogan por "elaborar planes de actuación y prevención de trastornos depresivos centrados en la pareja y no en los individuos".



Fuente: Muy Interesante