El escenario es mucho peor de lo que nos imaginábamos. Según los pronósticos establecidos en el Acuerdo de París de 2016, la temperatura de la Tierra no subiría más de 2 ºC a finales de siglo. Un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Washington (EE. UU.) y otras instituciones nos abre los ojos ante la realidad: el calentamiento global provocará que en 2100 la temperatura media de la Tierra sea entre 3-5 ºC más alta.



Lejos de la meta de limitar el incremento de la temperatura de la Tierra en 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, el ser humano se enfrentará a unas temperaturas medias mucho mayores.



El estudio estadístico muestra apenas un 5% de posibilidades de que la Tierra se caliente 2 grados o menos a finales de este siglo. Limitar el aumento en 1,5 °C se reduce a un 1% de probabilidades en el escenario más realista. Y es que, según los resultados publicados en la revista Nature Climate Change, el ser humano se enfrentará a un aumento de entre 2 y 4,9 º C, por encima de lo establecido en el citado Acuerdo de París.



cambio-climatico-2.jpg

"Nuestro análisis es compatible con estimaciones anteriores, pero muestra que es improbable que se cumplan las predicciones más optimistas. En general, los objetivos expresados en el Acuerdo de París son ambiciosos pero realistas, pero las malas noticias son que es improbable que sean suficientes para lograr mantener el calentamiento en o por debajo de 1,5 ºC", comenta Adrian Raftery, líder del trabajo.



Llegar al escenario de un aumento de solo 2 ºC "es factible, pero sólo con un esfuerzo importante y sostenido en todos los frentes durante los próximos 80 años", según Raftery.



Las cifras no mienten. Las nuevas proyecciones muestran un 90% de probabilidades de que las temperaturas aumenten este siglo entre 2 y 4,9 ºC.



PRe.jpg

Variables del estudio

Los investigadores han analizado de qué forma aumentarían las emisiones de cara a 2100 en función de tres variables clave: el producto interior bruto per cápita, la población mundial total y la cantidad de emisiones de carbono emitido por cada actividad económica.



Usando proyecciones estadísticas para cada una de estas tres cantidades basadas en 50 años de datos anteriores de países de todo el mundo, el estudio encuentra un valor medio de 3,2 ºC de calentamiento en 2100.



"Los países abogaron por la meta de 1,5 C debido a los graves impactos medioambientales que resultarían de superar ese umbral. En caso de que se sobrepase, los daños por calor extremo, las inundaciones por el aumento del nivel del mar serán mucho más graves", explica Dargan Fierson, coautor del estudio.



"Nuestros resultados muestran que para conseguir los objetivos del Acuerdo de París hacen falta cambios drásticos", sentencia Fierson.



Raftery trabajó previamente en las proyecciones de las Naciones Unidas para la futura población mundial. Su estudio de 2014 utilizó estadísticas bayesianas para demostrar que es poco probable que la población mundial se estabilice en este siglo. El planeta probablemente llegará a 11.000 millones de personas hacia el año 2100. Sin embargo, el crecimiento demográfico no es el factor determinante que provoca esta situación de aumento de calor, puesto que la mayor parte del aumento de la población se dará en África, que utiliza pocos combustibles fósiles.



petroleo.JPG



Lo que más importa es la cantidad de emisiones de carbono producidas por cada dólar de actividad económica. Ese valor ha disminuido en las últimas décadas a medida que los países aumentan la eficiencia y promulgan normas para reducir las emisiones de carbono, pero a rapidez con la que este valor disminuya en las próximas décadas será crucial para determinar el futuro calentamiento de nuestro planeta.



Fuente: Muy Interesante