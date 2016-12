Jugó al amigo invisible y se llevó la sorpresa de su vida

Cada año, cuando se acerca la navidad, la red social Reddit organiza el tradicional juego del "amigo secreto". Miles de usuarios de la plataforma se inscriben para intercambiar regalos entre sí, pero sin duda este año fue una mujer en especial la que se llevó la mejor sorpresa.

Se trata del usuario "Aerrix", una gamer de de 30 años, quien recibió una caja llena de videojuegos, consolas, regalos para sus mascotas y películas, de parte del hombre más rico del planeta: Bill Gates.

La joven no dudó en compartir su felicidad en su cuenta de Reddit. "Estoy sin palabras", dijo Aerrix en la publicación. Además contó que al momento de abrir la caja se encontró con una gran cantidad de plástico. "cuando llegué a la primera capa veo una imagen ... y yo..solo gotas. Voy a dejar que la foto hable por sí mismo!" escribe.Entre los regalos que recibió, la mujer encontró un Xbox One S con los juegos de "Minecraft", "Halo 5" y "Rise of the Tomb Raider", junto a una nota del mismo Gates en la que decía: "Amo mi Xbox y pensé que a ti también podría gustarte tener una".El paquete también incluyó, un NES Classic Mini y vestuario del personaje "Zelda" para ella y su perro.

Otra de las sorpresas que se llevó la joven es que Gates donó dinero a su nombre en la ONG Code.org, dedicada a los jóvenes con intereses en estudiar programación y ciencias de la computación

"Es increíble porque eso es algo cercano a mi corazón, pues mi esposo es programador y mi hermano es licenciado en Ciencias de la Computación", dijo al respecto del gesto del empresario.

El últimno regalo de Bill Gates fue una foto en que aparece "photoshopeado" junto a Aerrix, su pareja y perro.

"Es la cosa más dulce que me han dado. No podía superarlo y mi mamá pensó que era hilarante", dijo la usuaria.