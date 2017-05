Intentó demostrar que la Tierra es plana y esto fue lo que ocurrió

Un videobloguero estadounidense que se hace llamar 'D. Marble' está convencido de que la Tierra es plana y ha decidido demostrar que tiene razón 'con la ayuda de la ciencia'. Su experimento se ha convertido en viral –el video cuenta con casi 600.000-, pero no de la forma que esperaba.



El joven razonó del siguiente modo: si la Tierra realmente es redonda, un avión que vuela a una altura constante se verá obligado a compensar la curvatura de nuestro planeta inclinando el morro hacia delante para no separarse de la trayectoria de su viaje.



Así, para comprobar si esto ocurre realmente, tomó un vuelo entre Carolina del Norte y Seattle y se llevó consigo un nivelador que colocó delante de su cámara. El youtuber grabó durante 23 minutos lo que mostraba el artilugio, mientras el avión volaba a 830 kilómetros por hora y recorría más de 325 kilómetros. Según sus cálculos, durante este trayecto el avión tendría que haber realizado una compensación de hasta 8 kilómetros de curvatura, pero la burbuja del nivelador no se movió lo más mínimo.





Experimento tierra plana

¿Por qué ocurre esto?

Aunque varios medios sensacionalistas se han hecho eco del experimento y multitud de defensores 'tierraplanistas' han aplaudido la 'hazaña', otros se han mostrado escépticos y han procedido a mostrar los importantes errores del experimento.



Así, un usuario de Twitter explica que "la gravedad empuja al avión hacia la Tierra, haciendo lo mismo con el líquido que hay en el nivelador". "El avión y el nivelador están perpendiculares a la gravedad, lo que actúa como vector suma de la masa de la Tierra tirando hacia él el 'centro de masa' de la Tierra", explica.



"El piloto (automático o no) mantiene constante la altura, por lo que la corrección del morro del avión sucede tan gradualmente que no hay ninguna manera de captarlo con un nivelador de burbuja. Para que el avión 'volara recto' tendría que escapar por la tangente, ganaría altura y las condiciones de presión bajo sus alas cambiarían", escribe el diario 'Vozpópuli'.





Otro internauta señala que el videobloguero simplemente tendría que haber mirado por la ventana para observar la clara curvatura del horizonte.