¿Harto de buscar a su media naranja? Cásese consigo mismo

¿Está cansado de buscar a su alma gemela? ¿No soporta las constantes preguntas de familiares y amigos sobre su soltería? Un nuevo movimiento que poco a poco va cobrando popularidad en Estados Unidos podría ser una salida para quienes no tienen ninguna prisa por subirse al altar.



Se trata de la 'sologamia' o, en otras palabras, el matrimonio que una persona contrae consigo mismo. Erika Anderson, que forma parte de este grupo, lo describe con una frase: "es cuando las mujeres se dicen 'sí' a sí mismas". "Significa que nos sentimos suficientes, aunque no tengamos pareja", comenta la 'sológama' a CBS.



Anderson, de 37 años, se casó consigo misma en Nueva York y celebró una boda simbólica rodeada de familiares y de amigos con todos los típicos atributos de una boda tradicional, con la excepción de uno: su media naranja. Hace poco la mujer volvió de un viaje a México que hizo sola para celebrar su aniversario.



La decisión de arreglar su vida privada de esta manera inusual se debió al hastío que le causaban las constantes preguntas ajenas sobre las razones de su soltería. De todas formas, pese a estar casada consigo misma, Anderson está abierta a nuevas relaciones e incluso a casarse con otra persona. A fin de cuentas, la ley no reconoce los vínculos 'sológamos'.