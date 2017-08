Explicaron qué aspecto podrían tener los alienígenas

Si algún día descubriéramos vida extraterrestre, esto se convertiría en el mayor hallazgo en la historia de la humanidad. Aunque gran parte de las obras de ciencia ficción auguran que un contacto con seres de otros planetas terminaría muy mal, algunos de nosotros prefieren ser más optimistas. Sea lo que fuere, una de las preguntas más interesantes al respecto de este tema es qué aspecto tendrían estos alienígenas.



El portal Gizmodo ha dirigido esta pregunta a varios astrobiólogos en el contexto de una hipótesis surgida recientemente que contempla la posibilidad de que una luna de Saturno y otra de Júpiter pueda albergar vida microbiana.



Doug Vakoch, presidente de METI International, un programa de búsqueda de señales de radio emitidos por vida inteligente extraterrestre, cree que "no hay que esperar ver un duplicado del Homo sapiens" cuando buscamos vida fuera de la Tierra.



El experto no excluye la existencia de vida bajo la corteza helada de Encélado, un satélite de Saturno, que se alimente del hidrógeno que sale a la superficie.



"Pero las aguas de Encélado son tan frías que sería difícil imaginar una vida que sea mayor que una bacteria", indicó.



El astrobiólogo de la NASA Rocco Manicelli concuerda con Vakoch, explicando que "el ambiente de Encélado no permite albergar formas multicelulares de vida".



Seth Shostak, astrónomo principal del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI), cree que la forma de vida terrestre más parecida a los alienígenas serían los insectos.



Por su parte, la astrofísica de la Universidad de Arkansas Caitlin Ahrens opinó que la vida alienígena no debe necesariamente basarse en el carbono, como en la Tierra. Por ejemplo, el azufre podría ser el elemento químico básico para algunas criaturas extraterrestres.