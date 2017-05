"Estrés y felicidad no se llevan bien"

Daniel López Rosetti se ha convertido en un invaluable divulgador científico, que ha acercado –a través de sus charlas y sus libros– la historia y nuevos descubrimientos de la medicina, en un lenguaje claro y accesible. Esas son algunas de las razones de su enorme poder de convocatoria, que seguramente va a reiterarse en esta nueva visita suya a nuestra provincia, en la cual va a presentar su último libro, Emoción y sentimientos, como parte del ciclo Grupo Planeta-Grupo América. Nuevamente se suman a esta iniciativa el auspicio de la Municipalidad de Las Heras, la producción general de Franganillo/Comunicación y la invitación de radio Nihuil, El Siete y Diario UNO.



El especialista en clínica médica, cardiólogo universitario y jefe de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro (Buenos Aires) habló con Escenario del libro que presentará el viernes.



–¿Estamos en una era donde se privilegia la razón?

–Muy probablemente el entendimiento popular indique que la razón es más importante que la emoción y los sentimientos. De hecho, la bajada del libro tiene que ver con eso: "No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan". ¿Por qué? Porque la capacidad de pensamiento, de proyección al futuro, la imaginación, la creatividad, todas consecuencias de epifenómenos de las funciones cerebrales superiores, las cuales nos separan del resto de la naturaleza como con los mamíferos, hacen que nosotros sintamos cierta seguridad u orgullo de esa capacidad de pensamiento. Sin embargo, nuestra historia evolutiva, como homínidos, lleva cerca de 4 millones de años de evolución y el género "homo" al que representamos y del cual formamos parte tiene 2,5 millones de años, lo cual en la evolución biológica es decir casi nada. Todo ese tiempo hemos tenido emociones y sentimientos mucho antes de que naciera en la evolución biológica y en nuestra historia como especie la capacidad de pensamiento y de razonamiento, de manera que diría que la razón y el pensamiento son fenómeno verdaderamente recientes, son unos recién llegados en nuestra historia evolutiva.



–¿Por qué entonces ese apego tan marcado por estos recién llegados?

–Creo que es un error y lo que pasa es que el razonamiento, que nos ha dado la ciencia, el desarrollo, la medicina, es algo extraordinario, esencial y es lo que hace que nuestro cerebro sea, ni más ni menos, que la estructura más compleja del universo que conocemos. Sin embargo, lo que rescato en este trabajo es que el sustento de todo eso es la emocionalidad. De algún modo diría que no podemos decidir cosas que dejen de lado nuestra emoción y sentimientos. Por eso una de las frases que trato de explicarme a mí mismo y a los demás es "que la emoción decide y la razón justifica".



–¿Por qué se da este proceso?

–Podemos decir que cuando nosotros queremos hacer algo, lo explicamos racionalmente para que sea entendible al mundo que nos rodea, para que sea explicable en nuestro grupo social de afinidad y en tanto ello aprobado, pero en realidad hacemos tal o cual cosa porque sentimos que debemos hacerlo. Yo diría que en algún sentido la razón es una suerte de oficina de prensa personal que explica racionalmente lo que en realidad sentimos y queremos hacer.



–¿A partir de esto no podemos pensar que con el psicoanálisis intentamos justificar lo que a partir de nuestras emociones hicimos?

–Posiblemente. El psicoanálisis es un abordaje extraordinario que ha sido desarrollado como terapéutica, porque la palabra inconsciente es previa incluso a Sigmund Freud, pero la virtud de Freud es el desarrollo del método psicoanalítico para traer a la conciencia cuestiones que las personas guardan en lo más recóndito de su inconsciente y que resultan ser fundamento de alteraciones de orden psicológico. Por supuesto que muchos de ellos, incluso mecanismos de defensa como la negación o la proyección, algún día tendrán explicación científica.



–¿Las emociones y sentimientos impactan en el cuerpo?

–Hay mucha bibliografía internacional que acredita que el mundo emocional y sentimental tienen influencia en nuestro cuerpo somático, en nuestro físico, algunas evidentes a la observación popular. Por ejemplo, que las personas emocionalmente comprometidas tengan infecciones más frecuentemente o que un resfrío en lugar de resolverse en una semana les lleve dos o tres.



–¿Los médicos toman nota de esto?

–Que el paciente no es sólo un cuerpo con una enfermedad es algo que claramente quedó en el pasado. De hecho el fundamento de la psiconeuroinmunoendocrinología clínica es justamente la influencia que la psicología y el mundo emocional tienen sobre la salud física, y cuando digo esto no me refiero solamente a la posibilidad de enfermar, sino a la posibilidad de sentirse bien. Estrés y felicidad no se llevan bien.