Estos son los factores que te hacen irresistible

Hay que aceptarlo: solemos sentirnos atraídos por otras personas principalmente por su apariencia física (sus rostros o cuerpos). Si bien estos son aspectos centrales que hacen que una persona sea irresistible para otra, científicos sugieren que no son los únicos factores que influyen en el proceso de atracción.



En un nuevo estudio publicado en la revista 'Frontiers of Psychology', los investigadores afirman que, aparte del físico, el atractivo de un individuo también se basa en la calidad de su olor y su voz.



"La literatura sobre los otros sentidos y el rol de los mismos en las relaciones sociales ha crecido rápidamente y no debe ser descuidado", apuntó Agata Groyecka, autora principal del estudio e investigadora de la Universidad de Breslavia, Polonia.



Groyecka agregó que, mientras percibimos la belleza física de una persona con nuestros ojos, "los oídos y la nariz también son muy importantes". Por lo tanto, no es sorprendente que la gente en general no se sienta atraída por personas con un fuerte olor corporal o con una voz desagaradable, a pesar de que la misma persona pueda poseer una cara bonita y un cuerpo atractivo.



Indagando acerca de los factores

Para estudiar cómo la voz y el olor pueden afectar el proceso de atracción, Groyecka y su equipo analizaron datos de 30 años de estudios previos. Los investigadores fueron capaces de determinar cómo la gente utiliza la voz y el olor para determinar la personalidad y los rasgos de un individuo.



Por ejemplo, la voz ayuda a la hora de determinar el género y ofrece pistas sobre la edad de las personas. Sin embargo, los participantes del estudio también fueron capaces de predecir el estado emocional, algunas características personales, e incluso adivinar el tamaño del cuerpo de la persona que tenían enfrente, solamente por su voz.



El olfato también refleja capacidades similares. A través del olor de un individuo, los sujetos fueron capaces de formar mentalmente un perfil de esa persona.