Estados Unidos ama a Julio Le Parc

Julio Le Parc , el mendocino que posibilitó a los espectadores del arte dejar su pasividad para involucrarse, participar y jugar con sus obras, triunfa en Miami con su primera muestra antológica, Form into Action, en el Perez Art Museum, que estará habilitada hasta el 19 de marzo del año entrante.





Su hijo Yamil, uno de los curadores de la muestra y asesor artístico, habló con Diario UNO acerca de su padre, que a los 88 años ha dejado por unos días su febril actividad artística y está ahora en Buenos Aires para participar de una serie de homenajes y presentar también su vino, de la mano de otro mendocino, el enólogo Mariano Di Paola.





–¿Cómo realizaron la selección de obras de esta retrospectiva?

–No es una retrospectiva propiamente dicha porque faltan algunas épocas. La creación de mi padre es muy extensa, con muchas épocas y muy diversificada. Digamos que es una monográfica con las épocas más importantes de su carrera y su vida, desde los dibujos de 1958 hasta obras recientemente hechas. Es un recorrido con mil metros cuadrados con 105 obras en total, de pequeña, mediana y grandes dimensiones.





–¿Es la primera exposición de esta magnitud en Estados Unidos?

–La novedad es que es la primera gran exposición americana dedicada a la obra de Le Parc, y segundo que la curadoría es museal y absolutamente exquisita. En un centro de arte contemporáneo hubiera sido más underground y esta es mucho más lograda en las luces, en la curadoría...





–¿Quiénes fueron los curadores?

–Estrellita Brodsky, una curadora de Nueva York con mi aporte como consejero artístico y el ojo de Julio Le Parc. La gran ventaja de esta exposición es que fue hecha en colaboración, en un equipo de trabajo y el resultado es una muestra absolutamente maravillosa, donde la gente realmente puede entender el proceso creativo de Le Parc y su pensamiento alrededor del movimiento y de la luz, la geometría.





–¿Cuál ha sido la recepción?

–Es un éxito rotundo, no sólo por la afluencia de público, sino por las felicitaciones de grandes museos, de los críticos (como el de The New York Times), de grandes historiadores. Creo que es un nuevo paso muy importante para Le Parc, porque no había tenido una exposición museal, y a raíz de esta creo que van a llegar las propuestas de varias ciudades del mundo.





–¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en esta muestra?

–Fueron dos años, una labor muy linda pero difícil para encontrar el equilibrio, que es lo que aprendí como asesor artístico. Entendí por qué mi papá dice que es tan importante que la curadoría esté lograda, porque muchos curadores quieren estar sobre el artista. En este caso se ha logrado un equilibrio fantástico y la gente va a verla una, dos, tres veces.





–¿Cómo reacciona el público ante las obras?

–Reacciona primero con silencio, con un gran respeto en la sala de exposición y luego muy contentos. Es un arte que ya llegó a la memoria colectiva y a la gente le gusta este movimiento del cual Le Parc fue precursor y muy sorprendidos por la belleza de la inteligencia del concepto de la obra. Además son parte de su recorrido, de su arte y en eso el público es muy agradecido. Me faltó tiempo para entrevistar a los guardias, que son un poema cómo hablan de su trabajo en esta exposición. Eran para filmarlos y escribir.





–¿Qué te contaban?

–Primero, que no se aburrían cuidando las obras como les solía pasar, que no se cansaban de verlas y ver la reacción del público, emocionado, y cómo este arte llegaba a todos: a los más chiquitos, a los adolescentes, a los grandes. Es un arte universal que rompe barreras y le gusta a todo el mundo. Mi padre trabajó ese arte, directo al ser humano, y esta es la prueba.





–¿Es probable que se convierta en una muestra itinerante?

–Sí, con algunos agregados o más pequeña , lo que no le gustaría mucho a mi padre, porque al contrario a él le gustaría ampliarla, le gustarían dos mil metros cuadrados como tuvo en el Palais de Tokio o hasta tres mil para pretender una retrospectiva completa, que abarque todas su épocas, incluso sus dibujos de estudiante cuando vivía en Argentina. Hay algunos museos americanos muy grandes, con mayor economía, con grandes mecenas.





–Es que el traslado y el seguro de las obras son caros...

–Exacto. Hay una posibilidad de que viaje a Nueva York y a museos europeos. Por supuesto nos gustaría que la muestra llegue no sólo a Buenos Aires, sino también a Mendoza





–¿Creés que tu padre ha sido lo suficientemente reconocido?

–Creo que la Argentina tiene que defender a sus artistas, no solamente a Le Parc, sino a sus intelectuales, a sus músicos... Los gobiernos mal que bien lo han reconocido, después de una larga gestión mía, como por ejemplo el Espacio Cultural Le Parc y la exposición en el Malba. Ahora tienen la oportunidad de celebrar a un gran artista con una gran exposición. Los políticos tienen que tomar conciencia de darle a su sociedad el reconocimiento y el conocimiento de un artista como Le Parc, que ha creado una obra magistral para el mundo. Y es nuestro.





–¿Duele que lo reconozcan más afuera que en su propio país?

–Es una realidad argentina, le pasó a Borges, a Piazzolla, a Cortázar y hay muchos artistas argentinos que no tienen la mitad del reconocimiento argentino que tiene Julio Le Parc, que es de los foráneos uno de los más reconocidos. Él no necesita más reconocimientos, sino el acceso a una nueva gran exposición en Argentina y a un gran libro, porque parece mentira pero no existe un solo libro en la Argentina sobre él. Mi papá tiene libros franceses, alemanes, suizos, norteamericanos, pero no argentinos.





Su vino y su donación