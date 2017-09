Encontraron una ciudad subacuática diseñada por pulpos

Aunque los pulpos de la especie Octopus tetricus han gozado de la reputación de tratarse de criaturas solitarias, un grupo de científicos internacionales ha hallado un grupo de cefalópodos que realizaba comunicaciones tanto directas como indirectas. Entre ellas, por ejemplo, desalojar de sus guaridas a otros moluscos o perseguirlos, hacer 'poses' o mutar de color.



El estudio de los especialistas sobre los cefalópodos, publicado en la revista 'Marine and Freshwater Behavior and Physiology', revela que los sorprendentes ejemplares marinos han sido encontrados en las aguas de la bahía de Jervis en la costa sur de Nueva Gales del Sur (Australia). Allí hallaron una quincena de 'pulpos amigos'.



El hallazgo refuerza la idea de que estos pulpos pueden reunirse y socializar en unas determinadas condiciones. El equipo de biólogos marinos, liderado por el profesor David Scheel de la Universidad del Pacífico de Alaska (EE.UU.), filmó a las criaturas.





pulpo2.jpg



"A menudo estos animales se situaban bastante cerca los unos de los otros, al alcance de la mano", ha indicado la coautora de la investigación, Stephanie Chancellor.



"Al margen de las rocas, los pulpos que habitaban la zona habían acumulado montones de conchas de las criaturas que comían, sobre todo almejas y vieiras", ha explicado Chancellor. La experta ha agregado que estas pilas de conchas fueron luego usadas "para crear guaridas, haciendo de estos pulpos auténticos ingenieros ambientales".



Sin embargo, todavía no está claro qué causó la creación de 'pulpoland' ni si este tipo de reuniones de cefalópodos son comunes.



Con todo, no es el primer lugar en que se han encontrado ejemplares de Octopus tetricus. Otro grupo de esta especie de pulpos, compuesto por unos 16 miembros, fue descubierto en 2009 cerca de la australiana bahía de Jervis. Entonces una concentración de estos animales marinos así fue considerada una anomalía total.



Los científicos creían que los cefalópodos se reunían allí porque un objeto humano no identificable que se convirtió en un punto central que los pulpos que lo rodearon con guaridas. El objeto desconocido era un solo objeto de unos 30 centímetros de largo, fuertemente incrustado y posiblemente hecho de metal. El sitio está a unos 10 a 15 metros bajo la superficie del agua y tiene unos 18 metros de largo y cuatro metros de ancho.