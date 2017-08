Encontraron signos de alzhéimer en chimpancés

El debate sobre si los humanos son la única especie capaz de desarrollar alzhéimer ha quedado reabierto tras el último hallazgo en el área: un grupo de investigadores ha descubierto signos reveladores de la enfermedad de Alzheimer en los cerebros de 20 chimpancés ancianos, una vez muertos.



A pesar de las anomalías cerebrales observadas, todavía no está claro si los chimpancés realmente sucumben a la enfermedad o son inmunes a los síntomas.



No obstante, los resultados del estudio podrían ayudar a los científicos a comprender mejor la enfermedad y cómo combatirla, aunque sería necesaria más investigación, con el inconveniente de que estos animales se encuentran en peligro de extinción.



Si bien es cierto que las anomalías del cerebro propias de la enfermedad de Alzheimer se habían observado con anterioridad en otras especies de simios, incluidos los monos Rhesus, babuinos y gorilas, éstas no se asemejaban completamente a las características neuronales que presenta en cerebro de los humanos con este tipo de demencia.



En el nuevo estudio, dirigido por la antropóloga biológica Mary Ann Raghanti, se analizaron los cerebros de 20 chimpancés de 37 a 62 años, lo que equivale a una edad de 120 años en humanos; de estos, se observó que 13 chimpancés tenían placas amiloides, y otros 4 también tenían los enredos neurofibrilares típicos de las etapas más avanzadas de la enfermedad de Alzheimer en los seres humanos, tal como se publica en la revista Neurobiology of Aging.





Fuente: Muy Interesante