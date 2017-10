Seguramente que te haya pasado alguna vez. Intentas dormir y de repente escuchas un zumbido en tu oido, un sonido penetrante y desagradable que no deja pegar ojo por mucho que se intente. Enciendes la luz y el autor de ese horrible sonido no aparece por ningún lado. Vuelves a a pagar la luz deseando que haya desaparecido, pero no es así porque el zumbido vuelve.



Si quieres evitar que esto ocurra de nuevo y no volver a pasar una noche en vela solo por un mosquito, toma nota de este truco que ha compartido El Correo.



Como casi todo el mundo duerme con el móvil cerca (aunque valdría cualquier tipo de objeto pequeño que se ilumine), lo mejor es encender su pantalla y dirigir la luz hacia algún punto de la pared concreto. Si esperamos unos segundos, el mosquito no tardará en volar por esa zona y, al ser visible, nos será más sencillo acabar con él.



Si esta primera opción no funciona, hay otra a la que se podría recurrir. Sería colocar el móvil sobre el pecho, con la pantalla encendida. Nuestra respiración -al espirar dióxido de carbono- atraerá al mosquito y pondremos matarlo entonces.



Fuente: abc.es