El superhéroe tandilense que cautivó a Nueva York

Tras una temporada irregular, y aunque perdió ante Rafael Nadal, el mejor tenista argentino logró un par de triunfos épicos para llegar a semifi nales del Abierto de Estados Unidos. Roger Federer, uno de sus vencidos, lo comparó con Thor por la potencia de sus golpes. Mientras, su novia, Jimena Barón , lo siguió apasionadamente desde Buenos Aires.Tras la emocionante victoria sobre Thiem, periodistas, fanáticos y hasta algunos colegas, como el propio Federer, compararon la potencia de los golpes de Delpo con los martillazos de Thor. Hasta Federer, antes de enfrentarlo, lo llamo Del THORtro y publicó un video en el que su raqueta se transformaba en martillo. Hasta el actor que protagoniza al superhéroe, Chris Hemsworth, tuiteó : "Juan Martín del Potro, creo que tienes algo que me pertenece" y el tenista le pidió que se lo preste hasta el final del torneo.Juan Martín del Potro llegó al Abierto de los Estados Unidos tras una irregular temporada en la que ganó 18 partidos y perdió 11, llegando a ser el 28º del ranking. Tras superar las primeras rondas sin grandes sobresaltos enfrentó al austríaco Dominic Thiem, uno de los top ten del mundo, con un fuerte estado gripal. Perdió fácilmente los dos primeros sets y luego logró una victoria con sabor a hazaña en cinco parciales y tras más de 3 horas y media de juego.En 2009, Delpo había ganado el US Open al vencer a Rafael Nadal y Roger Federer, quienes en ese momento lideraban el listado mundial. Aunque pasaron 8 años, se volvieron a encontrar en la misma situación. La Torre de Tandil volvió a vencer al suizo en un partidazo que le dio el pase a semifinales y aunque ganó el primer set fue eliminado por el español, actual número uno de la ATP.A los 28 años, el exitoso deportista vive desde hace meses un apasionado romance con la actriz y cantante Jimena Barón, quien lo acompañó este año a varios torneos. Esta vez la ex mujer del futbolista Daniel Osvaldo siguió a Juan Martín por televisión, junto con su hijo, Morrison, y exteriorizó sus emociones a través de las redes sociales con videos durante los partidos, fotos y elogios de todo tipo para su "héroe".le ha ganado Del Potro a Federer en 22 enfrentamientos. La primera fue en la recordada final del US Open 2009 y luego se impuso al suizo en el Masters de ese año y el del 2012, y en las finales del ATP de Basilea (ciudad natal de Roger) de 2012 y 2013. La última fue en las primeras horas del jueves, otra vez en Nueva York.