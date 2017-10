El "mítico" pájaro cantor que puede no haber existido nunca

Científicos de la Universidad de Aberdeen (Escocia) concluyeron que una de las especies de aves menos conocidas del mundo, el bulbul de Liberia, podría ser tan difícil de detectar porque en realidad nunca existió, según una investigación publicada en 'The Journal of Ornithology'.



De acuerdo con los resultados del análisis de ADN realizado por los expertos, este espécimen único difiere del bulbul icterino por unas manchas blancas distintivas en sus plumas, por lo que fue considerado como otra especie. Sin embargo, probablemente es nada más que una variante del plumaje de esta ave comúnmente encontrada en África Central.



"El bulbul de Liberia ha adquirido un estatus casi 'mítico' desde que fue avistado en los años 80", afirmó Martin Collinson, genetista del Instituto de Ciencias Médicas de la Universidad de Aberdeen. "No podemos decir definitivamente que se trata del mismo pájaro que el bulbul icterino, pero hemos presentado suficientes pruebas que hacen que cualquier otra explicación parezca altamente improbable", añadió.





De momento se desconocen las razones de su aspecto diferente. Según los científicos, es probable que los cambios en el plumaje puedan ser causados por una deficiencia nutricional.



El bulbul de Liberia ha sido considerado durante mucho tiempo una de las especies de aves más raras del mundo y fue catalogado en peligro crítico hasta 2016. De hecho, este pájaro cantor fue visto en solo nueve ocasiones en el bosque de Cavalla, en el sureste de Liberia, entre 1981 y 1984.