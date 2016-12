El ejercicio del éxito

Bernardo Stamateas bernardoresponde@gmail.com





Los seres humanos fuimos diseñados para tener éxito en todas las áreas de nuestra vida y nada puede modificar esto porque es un derecho que recibimos al nacer.





Aun así, mucha gente conoce claramente lo que tiene que hacer pero nunca pone en práctica aquello que funciona y nos permite avanzar. Otros accionan y obtienen resultados positivos pero solo por un tiempo; luego retroceden y vuelven a su estado original, o se estancan y permanecen en el mismo lugar durante años.





Y en un tercer grupo están aquellos cuyo esfuerzo los conduce a alcanzar sus metas y a mantenerse en la cima. Esas personas exitosas que admiramos, y nos hacen preguntarnos: "¿cómo lo lograron?", conocen las leyes que necesitamos aplicar para ver nuestros sueños cumplidos.





Te invito a analizar cuatro de estas leyes que te ayudarán a lograr los objetivos que te has propuesto y a no conformarte con menos:

- Desarrollar el hábito de atender lo importante: nuestra atención debería estar puesta en aquello que es verdaderamente importante y valioso, es decir en lo grande. ¿Por qué? Porque donde uno coloca su atención, allí logra el éxito. Cuando nos mantenemos atentos a lo importante, nos llenamos de pasión y entusiasmo. Como resultado, nuestras fuerzas se multiplican y somos capaces de avanzar hacia la meta. Además, nos sentimos siempre jóvenes y estamos llenos de energía. Cuando nos enfocamos en detalles, discusiones y opiniones ajenas, solo nos demoramos y comenzamos a mirar los resultados de los demás.





Tal vez pienses en todas las veces que fracasaste (o creíste haber fracasado). Lo cierto es que tu pasado no determina tu futuro y ningún fracaso puede frenarte. La suma de todos nuestros fracasos es lo que finalmente nos lleva al éxito.

Todos nos equivocamos alguna vez y, si lo hacemos, solo tenemos que levantarnos todas las veces que sean necesarias, subsanar el error y seguir adelante enfocados en lo importante.





- Hacer uso de las perlas del pasado: te pido ahora que pienses en algún logro que hayas tenido y qué hiciste, cómo hablaste y cómo te sentiste en ese momento.

Muchas personas dicen una cosa con su cuerpo y otra diferente con sus palabras. Por ese motivo, cuando te halles en una situación complicada, acordate de algún éxito de tu pasado y fijalo en tu mente, viendo cada detalle. Recordar cómo actuamos y cómo nos fue en el pasado nos puede ayudar a volver a triunfar en el presente, y tal actitud puede convertirse en un hábito de vida.





- Autoafirmarnos: tenemos que hablar bien de nosotros mismos, si queremos ser personas exitosas.

Muchos, sin ni siquiera darse cuenta, tienen la "autorebaja" automática en su forma de hablar: "no fue nada especial"; "todo el mundo lo hace"; "logré lo que todos logran"; "solo tuve suerte". La actitud sana ante un logro (que de ninguna manera es orgullo, como algunos creen) sería expresar: "Logré esto y me lo merezco porque me esforcé grandemente". Si no nos afirmamos, nadie más lo hará por nosotros.

lNo dejar nunca de crecer: es fundamental hacer del crecimiento un hábito para llegar al éxito. Donde hoy estamos no es todo lo lejos que podemos llegar.





Cuando alguien nos ofende, la razón es que tocaron nuestro punto débil, una herida del pasado que aún no está sanada y por lo general nos desvía de nuestro camino para alcanzar la meta. Es por ello que necesitamos tiempo para sanar nuestro interior y, una vez sanos, seguir creciendo hasta el último día sobre la tierra.





Ejercitate para el éxito a diario y pronto será un estilo de vida.