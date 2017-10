El diente que podría reescribir la historia de la humanidad

Un hallazgo arqueológico amenaza con poner en tela de juicio lo que sabemos hasta ahora de la historia de la humanidad.



Un equipo de arqueólogos alemanes descubrió un conjunto de dientes fosilizados que parecer pertenecen a una especie que solo habitó África: "No quiero dramatizarlo demasiado, pero hipotetizaría que tendremos que empezar a reescribir la historia de la humanidad después de hoy", dijo el alcalde de Maguncia, Michael Ebling, citado por DW.



La dentadura se encontró en el antiguo lecho del río Rin, anunció el pasado miércoles el Museo Natural de Maguncia, y no guarda semejanza con los restos óseos de especies descubiertas previamente en Europa o Asia. Según las primeras teorías, los dientes tienen mayor parecido a los esqueletos de los homínidos Lucy (Australopithecus afarensis) y Ardi (Ardipithecus ramidus), más conocidos en Etiopía.



Sin embargo, los restos hallados en Maguncia son al menos 4 mil millones de años más viejos que los esqueletos africanos. Ese hecho paralizó las investigaciones que se habían emprendido desde hace un año, cuando se hizo el hallazgo, a la espera de nuevos análisis.



"Claramente son dientes de mono", manifestó el jefe del equipo, Herbert Lutz, sobre los restos que fueron encontrados en septiembre de 2016, precisa el portal alemán Merkurist. "Sólo el tiempo y el lugar para la especie no encajan", agregó.





"Este es un golpe de suerte loco, pero también un gran rompecabezas", puntualizó el investigador sobre la dentadura. Por su parte, el arqueólogo Axel von Berg está seguro de que los resultados de las investigaciones causarán el "asombro del mundo profesional", refiere Allgemeine Zeitung.



La arqueóloga Marion Witteyer alega los dientes que son "extremadamente inusuales". Los primeros papeles de trabajo que elaboraron los científicos desde el año pasado estarán disponibles en Researchgate a partir de la próxima semana.



Según la prensa alemana, los fósiles se encuentran en "condiciones fantásticas" y se hallaron junto a los dientes de un caballo primitivo, que fue la pieza clave para determinar la edad aproximada de la osamenta de los homínidos. Tal como lo afirma Lutz, "el verdadero trabajo está comenzando".