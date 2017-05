El "cazabombardero furtivo de Hitler" que habría cambiado el curso de la II Guerra Mundial

El bombardero furtivo B-21, que está siendo desarrollado por Northrop Grumman, tiene el diseño de ala volante que se remonta a las ideas de los ingenieros de la Alemania nazi, informa 'National Interest'.



"El primer avión reactivo de este tipo fue inventado por los hermanos Horten, que servían a la Alemania nazi. Recibió el apodo de 'cazabombardero furtivo de Hitler', aunque no totalmente merecido", escribe el periodista Sebastien Roblin.



Se trata del avión Horten Ho 229, un proyecto lanzado luego de que el comandante supremo de la Luftwaffe, Hermann Göring, presentara una especificación para un avión capaz de alcanzar una velocidad de 1.000 km/hora y llevar hasta una tonelada de bombas a una distancia de al menos 1.000 kilómetros.



Los hermanos Horten presentaron un proyecto de ala volante, que fue aprobado. Este nuevo esquema aerodinámico reducía la resistencia al aire, ahorrando combustible, y permitía el uso de los nuevos motores de reacción.



La compañía Gotha pronto recibió un contrato para la construcción de 40 aviones de este tipo. Las pruebas de los primeros prototipos se realizaron en febrero de 1945, pero en abril las fuerzas aliadas entraron en la ciudad de Friedrichroda, donde se ubicaba la planta. El más completo de los cuatro prototipos fue confiscado por las fuerzas estadounidenses.



Roblin señala que los rumores sobre la poca detectabilidad del cazabombardero fueron exagerados: el esquema de ala volante reducía la visibilidad del aparato en los radares, que es típico de los aviones 'stealth'.



"Pero la superioridad en el aire la debía el Horten Ho 229 no al efecto 'stealth', sino a la alta velocidad de vuelo. El tiempo de detección no importaba si era más rápido que cualquier avión enviado a su intercepción", explicó.



El Horten Ho 229 se habría convertido en un aparato peligroso, pero a finales de la II Guerra Mundial todavía estaba lejos de su producción en serie, agregó.