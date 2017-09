EE UU: le cortarán las cuerdas vocales a sus perros porque los ladridos molestan a los vecinos

La pareja Karen Szewc y John Updegraff deberá cortar las cuerdas vocales de sus perros de acorde con la sentencia de la Corte Oregon. La razón: el ladrido molestaba a los vecinos.





La pareja, que vive a unos 240 kilómetros al sur de Eugene, Oregon, comenzó a criar Mastines Tibetanos en 2002 para cuidaran a sus ovejas y así protegerlas de los depredadores de la zona. Los canes vivían al aire libre y sus ladridos a la vez que iban creciendo se iban volviendo más intensos. Los primeros en quejarse fueron los vecinos Debra y Dale Krein. Posteriormente el Condado de Jackson también se unió a esta protesta y argumentó que los ruidos de los mastines violaban las normas de urbanización.





Unas denuncias que fueron apeladas por Szewc argumentando que esos perros velaban por sus ovejas, gansos y gallinas y que ese tipo de propiedades poseen reglamentación a la estrictamente urbana.





No obstante, los ladridos siguieron y los vecinos acusaron a la pareja de no haber solucionado el problema, además de haber comprado otros cachorros. "Los perros son mis empleados. No tenemos a los perros para molestar al vecindario. Tenemos a los perros para proteger a nuestro ganado. El próximo paso es comprar un arma, pero no necesito un arma si puedo cuidar a mis ovejas con unos perros", argumentó Szewc.





Ante la continuidad de esta situación el pasado abril la Corte les ordenó pagar una fortuna en forma de indemnización a los Krein: 238.000 dólares. Además, el juez Timothy Gerking les indicó que deberían cortar las cuerdas vocales de los mastines.





Una decisión que fue recurrida, pero que el pasado miércoles la Corte de Apelaciones de Oregon compuesta por Joel DeVore, Chris Garrett y Bronson James confirmó lo establecido por el juez Gerking. Como consecuencia, los seis canes deberán perder sus cuerdas vocales.