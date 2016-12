Descubrió que fue adoptada por Facebook

A sus 31 años, la argentina Silvina Martínez Pintos, que en estos momentos reside en la ciudad de Mar del Plata, ha descubierto por accidente que fue adoptada, reportan los medios locales.

La mujer conoció la verdad al ver en Facebook una foto antigua del cumpleaños de su prima en la que su madre no está embarazada, aunque, según la lógica de su nacimiento, debería haberlo estado en aquellas fechas.

Tras haber recibido la confirmación del hecho por parte de su madre adoptiva, Martínez se ha lanzado a la búsqueda de la mujer que la concibió con la publicación de un conmovedor mensaje en la misma red social. La argentina relata en el texto de Facebook que nació en la ciudad argentina de Trelew en 1985 y que su madre biológica tenía 16 años en el momento del parto. La joven no sabe casi nada más, ya que su padre adoptivo falleció y la mujer que la crio no sabe o no quiere revelar más detalles.

"Fue muy duro enterarme de la verdad, ya que yo siempre lo sospeché y me lo confirmaron sin decirme más que esto", escribe. Según explica, necesita encontrar a su madre biológica "no para juzgarla, ni mucho menos", sino que para "poder continuar con mi vida y cerrar esta historia que tiene que ver con mi identidad".