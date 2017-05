Descubrieron el factor clave que te mantendrá sano y atractivo

Un grupo de investigadores del Instituto Karolinska (Suecia) determinó que el sueño es el factor clave para nuestra salud, aspecto físico y nivel de atractivo social. Los resultados de la investigación realizada al respecto han sido publicados este miércoles en la revista científica 'The Royal Society'.



Según el trabajo de los especialistas, quienes no duermen habitualmente más de cuatro horas al día presentan un nivel de atractivo social inferior respecto a quienes descansan lo suficiente.



El experimento

Los expertos tomaron fotografías de 25 personas de edades comprendidas entre 18 y 47 años después de dos días con sueño limitado y también tras un par de jornadas de descanso normal.



Las instantáneas fueron examinadas por 122 ciudadanos de Estocolmo que no conocían a los participantes en el experimento. Tras ver las fotos se les pidió que caracterizaran a los participantes según su nivel de atractivo, salud, somnolencia y confianza. Finalmente, se les preguntó si querrían socializar con los retratados.



La importancia del sueño

La prueba deparó el hecho de que los ciudadanos participantes identificaron fácilmente a aquellos que habían dormido poco. Además, mostraron menos interés en establecer comunicación con los insomnes.



A juicio de los investigadores, los resultados de su investigación están en consonancia con las teorías evolutivas, dado que un aspecto poco saludable despierta "el instinto de supervivencia". Quienes presentan un aspecto sano y fuerte son más atractivos, explican.



"Queremos que nuestra pareja sea sana y activa. Dicha investigación es una prueba más de la importancia del sueño", concluye la jefa del grupo de científicos Tina Sundelin.